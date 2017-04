WTA Biel: Camila Giorgi supera il primo ostacolo

Camila Giorgi conquista il secondo turno del torneo WTA International di Biel ($250.000, cemento indoor).

La tennista azzurra ha sconfitto con un periodico 6-2 la tennista tedesca Antonia Lottner, classe 1996 e n.181 WTA, dopo 57 minuti di gioco.

Al secondo turno sfiderà Suarez Navarro (2) o Boserup.

Primo Set: Giorgi avanti 2-1, operava nel quarto gioco il break ai vantaggi e dopo aver tenuto il turno di battuta con un ace, si issava sul 4-1.

Sotto 2-5 la tedesca Lottner cedeva per la seconda volta nel set il servizio, dopo un deleterio doppio fallo sul set point, con Camila che si aggiudicava per 6-2 la prima frazione.

Secondo Set: Camila avanti 2-0, subiva l’immediato contro break della Lottner che si riportava sotto sull’1-2.

Nel game successivo, arrivava ancora un break in favore di Camila ai vantaggi, grazie al quale conduceva per 3-1.

La Giorgi confermava il break di vantaggio e si portava sul 4-1. Sul 5-2 per l’azzurra, ma servizio per la teutonica, la Lottner cedeva a 30 la battuta, così la marchigiana conquistava per 6-2 la seconda frazione e il match.

La partita punto per punto



WTA Biel Antonia Lottner Antonia Lottner 2 2 Camila Giorgi Camila Giorgi 6 6 Vincitore: C. GIORGI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 A. Lottner 15-0 15-15 df 15-30 df 30-30 30-40 2-5 → 2-6 C. Giorgi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-4 → 2-5 A. Lottner 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-4 → 2-4 C. Giorgi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-3 → 1-4 A. Lottner 0-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 1-2 → 1-3 C. Giorgi 0-15 15-15 15-30 df 15-40 0-2 → 1-2 A. Lottner 15-0 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 C. Giorgi 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 A. Lottner 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 df 2-5 → 2-6 C. Giorgi 0-15 df 15-15 30-15 ace 40-15 ace 2-4 → 2-5 A. Lottner 15-0 30-0 30-15 40-15 1-4 → 2-4 C. Giorgi 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 ace 1-3 → 1-4 A. Lottner 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-2 → 1-3 C. Giorgi 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 40-40 df A-40 1-1 → 1-2 A. Lottner 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 C. Giorgi 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1

A. Lottner – C. Giorgi

00:57:26

1 Aces 7

6 Double Faults 4

75% 1st Serve % 73%

23/39 (59%) 1st Serve Points Won 24/32 (75%)

1/13 (8%) 2nd Serve Points Won 6/12 (50%)

4/9 (44%) Break Points Saved 0/1 (0%)

8 Service Games Played 8

8/32 (25%) 1st Return Points Won 16/39 (41%)

6/12 (50%) 2nd Return Points Won 12/13 (92%)

1/1 (100%) Break Points Won 5/9 (56%)

8 Return Games Played 8

24/52 (46%) Total Service Points Won 30/44 (68%)

14/44 (32%) Total Return Points Won 28/52 (54%)

38/96 (40%) Total Points Won 58/96 (60%)

181 Ranking 98

20 Age 25

Duesseldorf, Germany Birthplace Macerata, Italy

Salzburg, Austria Residence France

1.85m Height 5′ 6″ (1.68 m)

70kg Weight 119 lbs. (54 kg)

Right-Handed Plays Right-Handed

Pro Turned Pro Pro

0/3 Year to Date Win/Loss 5/4

0 Year to Date Titles 0

0 Career Titles 1

$145,458 Career Prize Money $2,147,606

Luigi Calvo