ITF Junior “Città di Firenze”: vincono Zeppieri e Musetti, ok Cocciaretto

E’ andata in archivio una lunga giornata di incontri di primo turno al Circolo del Tennis Firenze 1898, dove è in corso la quarantaduesima edizione del torneo internazionale giovanile di Grado 2.

Bilancio di cinque vittorie e cinque sconfitte per quanto riguarda i nostri portacolori del tabellone maschile.

Avanzano al secondo turno Giulio Zeppieri e Lorenzo Musetti, autore di una gran rimonta contro il brasiliano Oliveira. Sotto per 1-4 nella prima frazione, l’azzurro classe 2000 ha messo in fila ben cinque giochi per poi andare a vincere anche il secondo set, sempre col punteggio di 6-4.

Bene anche Andrea Trapani, vittorioso per 6-4 al terzo sul croato Savin, e Gabriele Bosio, wild card. Buona la prima per Davide Tortora che, nonostante qualche difficoltà, è riuscito a fermare l’argentino Sonne col punteggio di 7-5 6-4.

Salutano il torneo fiorentino Samuele Ramazzotti, battuto dal ceco Holis in due set, Marco Furlanetto, Riccardo Di Nocera, Gianmarco Ferrari e Niccolò Marianelli, wild card del circolo che ha racimolato appena un game contro il greco Alexandros Skorilas.

Tra le donne, bilancio invece ben più negativo, con la sola Elisabetta Cocciaretto vittoriosa a fronte di cinque eliminazioni all’esordio.

La 16enne, protagonista qualche giorno fa di un buon terzo turno raggiunto in un Grado 1 in Croazia, ha sconfitto con un duplice 6-4 la slovacca Lenka Stara, di un anno più grande.

Semaforo rosso per Matilde Gori, Elisa Visentin, Giulia Peoni (autrice comunque di un buon match contro la n.4 del seeding Matusova), Giulia Carbonaro ed Enola Chiesa, costretta ad arrendersi alla croata Oliynykova, giovane ragazza del 2001 con un passato piuttosto travagliato alle spalle, che vi racconteremo approfonditamente nel prossimo resoconto.

RISULTATI TORNEO MASCHILE (ITALIANI)

Zeppieri b. Kristensen (DEN) 60 26 61

Musetti b. Oliveira (BRA) 64 64

Verdi Asensi (ESP) b. Ferrari 64 61

Trapani b. Savin (CRO) 64 46 64

Bosio b. Skowronski (POL) 75 61

Holis (CZE) b. Ramazzotti 63 76

Huber (AUT) b. Furlanetto 62 62

Skorilas (GRE) b. Marianelli 60 61

Tortora b. Sonne (ARG) 75 64

Hudd (GBR) b. Di Nocera 76 62

RISULTATI TORNEO FEMMINILE (ITALIANE)

Cocciaretto b. (SVK) Stara 64 64

Matusova (SVK) b. Peoni 64 64

Oliynykova (CRO) b. Chiesa 75 64

Radisic (SLO) b. Carbonaro 67 76 61

Schmidt (GER) b. Visentin 75 60

Zelic (CRO) b. Gori 62 60