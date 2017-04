Davis Cup: Ecco gli Spareggi per il World Group

Sono stati sorteggiati gli incontri per gli Spareggi World Group di Davis Cup 2017.

L’Italia è in un certo senso interessata alle partite di: Svizzera,Croazia, Argentina, Rep. Ceca.

Per essere testa di serie eventualmente nel sorteggio per l’anno prossimo.

Ma devono perdere almeno 2 di queste 4 nazioni. Un Grazie a Giuseppe

Spareggi World Group

Olanda – Rep. Ceca

Svizzera – Bielorussia

Colombia – Croazia

Kazakistan – Argentina

Portogallo – Germania

Giappone – Brasile

Ungheria – Russia

Canada – India