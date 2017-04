Andy Murray ed il dubbio di Monte Carlo

Il numero uno del mondo Andy Murray sta continuando ad accusare problemi al gomito.

Lo scozzese è stato presente al Verrazzano Open, torneo Challenger organizzato dall’Accademia di Mouratoglou, ed ha avuto modo di parlare della sua condizione fisica: “Mi sento meglio. Ho riposao 4/5 giorni ma ancora non gioco come vorrei. Spero in una settimana di tornare a fare ciò che mi riesce”, ha commentato il britannico ai microfoni di Eurosport France.

Ancora in dubbio la sua presenza nel Masters 1000 di Montecarlo: “Proverò ad esserci, ma sarà fondamentale essere a posto con il gomito”, ha dichiarato.

Lorenzo Carini