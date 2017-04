Belgio batte Italia, lo sapevamo già. I voti degli azzurri

È andata come tutti sospettavamo dopo la notizia del forfait di Fabio Fognini alla vigilia: troppo forti i nostri avversari (non è solo una questione di classifica…), superficie non favorevole e appunto, la nostra punta di diamante e giocatore più in forma a casa. Il punteggio alla fine recita un 3-2 ma poteva essere ben più rotondo, soprattutto dopo i primi due singolari. Passiamo adesso ai voti dei nostri giocatori e del nostro capitano Barazzutti.

Paolo Lorenzi: voto 4.5. Un set chiamato illusione nella prima partita del weekend contro Darcis, colui che doveva rappresentare l’incognita belga a causa dello stop cui era stato costretto. Il giocatore locale invece ha ricominciato esattamente dove aveva lasciato, mettendo in mostra un tennis solido cui il nostro buon Paolino non ha potuto e saputo rispondere. Nel match decisivo contro il numero 1 belga Goffin ha raccolto ben poco, in una partita che ha messo in mostra tutta la differenza fra i due tennisti in campo: altra categoria il belga, soprattutto sul veloce indoor. Il record di Lorenzi in Davis non è impressionante ma non era di certo Charleroi il luogo ideale in cui migliorare il suo rapporto vittorie/sconfitte. Paolino è sempre esempio di abnegazione ma a certi livelli, purtroppo, solo l’impegno e la dedizione alla fatica non possono bastare.

Andreas Seppi: voto 5.5. Il secondo singolare del primo giorno lo ha visto cedere le armi lottando (soprattutto nel primo set) al più quotato Goffin, vera stella del week end. Peccato, perché credendoci un po’ di più, il miglior Seppi, avrebbe potuto mettere maggiormente in difficoltà il tennista avversario, che non va dimenticato è già stato capace di issarsi fino alla top10. Insieme a Bolelli ci ha regalato in doppio il punto della speranza, rischiando contro Bemelmans/de Loore, salvando un match point e chiudendo con molta fatica al tie break decisivo. Il doppio rappresentava il punto più probabile degli italiani e alla fine, è stato importante portarlo a casa. L’attuale Seppi è ancora al 70%: non possiamo che sperare che il resto della stagione lo veda nuovamente protagonista e nel pieno della sua condizione.

Simone Bolelli: voto 6. Considerando il rientro dall’ennesimo infortunio, Simone a Charleroi ha messo in mostra diversi aspetti positivi: la resistenza, arrivando (e vincendo) al quinto set, un tennis ritrovato e la voglia di lottare. L’Italtennis ha bisogno di Boelli, l’augurio è che Simone possa risalire prontamente in classifica, per l’ennesima volta, in posizioni che maggiormente competono al suo talento.

Alessandro Giannessi: voto 6.5. Esordio positivo e vincente per il Gianna, gettato nella mischia a risultato compromesso contro il belga de Loore. Esperienza, ad alti livelli, quella di cui il tennista spezzino necessita, per continuare la sua scalata in classifica, tesoro prezioso da mettere al sicuro e da sfruttare nei prossimi, decisivi (per la top100) appuntamenti del circuito. Bravo!

Corrado Barazzutti: voto 4. Tutte mosse previste, con i tifosi italiani, solitamente tutti coach sulla carta, che avrebbero potuto stilare la formazione effettivamente poi fatta scendere in campo dal nostro capitano non giocatore. Mai un colpo di coda, mai una giocata a sorpresa, ma sempre e solo scelte dettate perlopiù dalla classifica. Bolelli contro Darcis sarebbe stato un azzardo: ma Lorenzi era una scelta più allettante? Quando si dice le idee al potere…

Alessandro Orecchio