Challenger Barletta: I risultati con il live dettagliato della seconda giornata. Fabiano, Donati, Cecchinato e Napolitano al secondo turno

La seconda giornata del challenger Atp “Città della Disfida” parte nel segno del tricolore. Quattro sono, infatti, i tennisti italiani che accedono al secondo turno. Bene il pugliese Thomas Fabiano che supera in due set (63, 62) lo spagnolo Jordi Samper-Montana al termine di un match mai in discussione. Ancora più netto il successo di marco Cecchinato che concede solo un game al tedesco Jeremy Jahn (60, 61).

Molto combattuti i due derby italiani. Nel primo la spunta Matteo Donati sul pugliese Andrea Pellegrino in tre set (63, 26, 63). Nonostante il tifo di casa, Pellegrino non riesce ad essere costante nel suo rendimento, mentre Donati dà segnali importanti di ripresa dopo il lungo infortunio, che lo ha tenuto fermo ai box. Circa tre ore, invece, dura l’altro derby con Stefano Napolitano che supera in rimonta Stefano Travaglia in tre set, gli ultimi due vinti al tie break (46, 76, 76). La quinta partita della mattinata vede trionfare il belga Arthur De Greef (testa di serie numero 5 del seeding) sul francese Constant Lestienne in due set (64, 62).

C’era grande attesa per i due nomi inseriti nella Top 100, quelli di Gastao Elias e Aljiaz Bedene, e il portoghese e il britannico non hanno deluso le attese nel primo turno del Main Draw del Challenger Atp Città della Disfida, giunto dalla diciottesima edizione. Elias ha superato non senza difficoltà il 21enne romano in tre set: dopo aver ceduto per 4-6 il primo parziale a una delle quattro Wild Card assegnate dall’organizzazione affidata alla Wave Productions, il classe 1990 portoghese ha innestato il turno nel secondo set, chiuso sul 6-3, e ha portato a casa il pass per il secondo turno con il 6-4 del terzo parziale.

Per Berrettini, un’eliminazione con onore, ad attestare un percorso di crescita in pieno corso.

Vittoria in tre set anche per Bedene, numero 93 nel ranking Atp: contrapposto all’argentino Marco Trungelliti, il due volte vincitore del Challenger barlettano (2011 e 2012) si è portato avanti per 4-6 nel primo set, salvo accusare un calo nel secondo parziale, conquistato da Trungelliti (75). Decisivo il break nel cuore del terzo set, chiuso sul 4-6 e valso il passaggio del turno, con la sfida a Matteo Donati in calendario. Eliminazione per l’italiano Lorenzo Sonego, sorpresa della scorsa edizione: il classe 1995 torinese ha passato la mano al terzo set contro il tedesco Maximilian Marterer (36, 64, 16). Marterer sfiderà nel turno successivo l’altro azzurro Thomas Fabbiano, oggi vittorioso su Samper-Montana: “E’ stato un primo turno non semplice, ma sono soddisfatto per la mia prestazione -ha ammesso il 28enne pugliese, di San Giorgio Jonico (Taranto)- sono reduce dalla trasferta in Cina, ma fisicamente sto bene. Questo è un torneo di ottimo livello, a Barletta si vive un bel tennis e qui mi trovo a mio agio. Non ha mai vinto un italiano? Chissà, magari potrebbe essere l’anno buono”.

Ma il torneo organizzato dal direttore tecnico Vincenzo Ormas e dalla Wave Productions non è solo campo: a latere, tante le componenti che stanno conquistando l’attenzione del nutrito pubblico che di ora in ora affolla la struttura del Circolo Tennis “Hugo Simmen” di Barletta. Questo pomeriggio è stato tempo di dare spazio ai buongustai, con il primo Challenger “Open pizza”. Otto i pizzaioli in gara per il trofeo organizzato da Selezione Casillo.

Challenger Barletta CH | Terra | e43.000 – 1° Turno

Campo Centrale – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [WC] Andrea Pellegrino vs [WC] Matteo Donati



CH Barletta Andrea Pellegrino Andrea Pellegrino 3 6 3 Matteo Donati Matteo Donati 6 2 6 Vincitore: M. DONATI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 M. Donati 15-0 30-0 40-0 40-15 3-5 → 3-6 A. Pellegrino 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-5 → 3-5 M. Donati 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-4 → 2-5 A. Pellegrino 0-15 15-15 30-15 40-15 1-4 → 2-4 M. Donati 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-3 → 1-4 A. Pellegrino 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-2 → 1-3 M. Donati 15-0 ace 30-0 40-0 1-1 → 1-2 A. Pellegrino 0-15 0-30 0-40 df 15-40 1-0 → 1-1 M. Donati 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 A. Pellegrino 15-0 30-0 40-0 40-15 5-2 → 6-2 M. Donati 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A df 4-2 → 5-2 A. Pellegrino 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-2 → 4-2 M. Donati 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 2-2 → 3-2 A. Pellegrino 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 M. Donati 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-2 → 1-2 A. Pellegrino 0-15 0-30 0-40 15-40 0-1 → 0-2 M. Donati 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 A. Pellegrino 0-15 0-30 0-40 3-5 → 3-6 M. Donati 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 3-5 A. Pellegrino 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-4 → 3-4 M. Donati 30-0 40-0 2-3 → 2-4 A. Pellegrino 15-0 ace 30-0 40-0 1-3 → 2-3 M. Donati 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-2 → 1-3 A. Pellegrino 30-0 ace 30-15 40-15 0-2 → 1-2 M. Donati 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 A. Pellegrino 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1

2. Thomas Fabbiano vs Jordi Samper-Montana



CH Barletta Thomas Fabbiano Thomas Fabbiano 6 6 Jordi Samper-Montana Jordi Samper-Montana 3 2 Vincitore: T. FABBIANO Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 T. Fabbiano 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 J. Samper-Montana 0-15 0-30 df 15-30 15-40 4-2 → 5-2 T. Fabbiano 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 4-1 → 4-2 J. Samper-Montana 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-1 → 4-1 T. Fabbiano 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 2-1 → 3-1 J. Samper-Montana 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 T. Fabbiano 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 2-0 J. Samper-Montana 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 T. Fabbiano 15-0 30-0 40-0 40-15 df 5-3 → 6-3 J. Samper-Montana 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 4-3 → 5-3 T. Fabbiano 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 J. Samper-Montana 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-3 → 3-3 T. Fabbiano 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 2-3 J. Samper-Montana 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 1-3 T. Fabbiano 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-1 → 1-2 J. Samper-Montana 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 T. Fabbiano 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0

3. [1] Gastao Elias vs [WC] Matteo Berrettini (non prima ore: 13:00)



CH Barletta Gastao Elias [1] Gastao Elias [1] 4 6 6 Matteo Berrettini Matteo Berrettini 6 3 4 Vincitore: G. ELIAS Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 G. Elias 15-0 15-15 df 30-15 40-15 5-4 → 6-4 M. Berrettini 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-3 → 5-4 G. Elias 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 5-3 M. Berrettini 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-2 → 4-3 G. Elias 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 4-2 M. Berrettini 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 3-1 → 3-2 G. Elias 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-0 → 3-1 M. Berrettini 0-15 0-30 df 0-40 15-40 2-0 → 3-0 G. Elias 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 M. Berrettini 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 G. Elias 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 G. Elias 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-2 → 5-2 M. Berrettini 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 3-2 → 4-2 G. Elias 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 M. Berrettini 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 G. Elias 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 M. Berrettini 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 G. Elias 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 M. Berrettini 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-5 → 4-6 G. Elias 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 3-5 → 4-5 M. Berrettini 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-4 → 3-5 G. Elias 15-0 30-0 40-0 40-15 2-4 → 3-4 M. Berrettini 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 2-3 → 2-4 G. Elias 0-15 0-30 0-40 df 2-2 → 2-3 M. Berrettini 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 2-2 G. Elias 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 G. Elias 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

4. [8] Elias Ymer vs [WC] Lukas Rosol



CH Barletta Elias Ymer [8] Elias Ymer [8] 3 4 Lukas Rosol Lukas Rosol 6 6 Vincitore: L. ROSOL Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 L. Rosol 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 E. Ymer 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 A-40 ace 3-5 → 4-5 L. Rosol 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 3-4 → 3-5 E. Ymer 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 2-4 → 3-4 L. Rosol 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 2-4 E. Ymer 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 2-2 → 2-3 L. Rosol 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 A-40 2-1 → 2-2 E. Ymer 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 L. Rosol 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 df 1-0 → 1-1 E. Ymer 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 L. Rosol 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 3-5 → 3-6 E. Ymer 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 40-40 40-A 3-4 → 3-5 L. Rosol 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 E. Ymer 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 2-3 → 3-3 L. Rosol 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 ace 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 df 40-A 1-3 → 2-3 E. Ymer 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 0-3 → 1-3 L. Rosol 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 A-40 0-2 → 0-3 E. Ymer 15-15 15-30 15-40 30-40 40-A df 0-1 → 0-2 L. Rosol 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

5. [4] Alessandro Motti / Joran Vliegen vs Thomas Fabbiano / Stefano Travaglia (non prima ore: 16:30)



CH Barletta Alessandro Motti / Joran Vliegen [4] Alessandro Motti / Joran Vliegen [4] 6 3 9 Thomas Fabbiano / Stefano Travaglia Thomas Fabbiano / Stefano Travaglia 4 6 11 Vincitori: FABBIANO / TRAVAGLIA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 9-11 A. Motti / Vliegen 1-0 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 2-5 3-5 4-5 5-5 5-6 5-7 6-7 6-8 7-8 8-8 9-8 9-9 9-10 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 T. Fabbiano / Travaglia 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 A. Motti / Vliegen 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 T. Fabbiano / Travaglia 0-15 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 A. Motti / Vliegen 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 1-4 → 2-4 T. Fabbiano / Travaglia 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 0-4 → 1-4 A. Motti / Vliegen 15-0 15-15 15-30 15-40 0-3 → 0-4 T. Fabbiano / Travaglia 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 0-2 → 0-3 A. Motti / Vliegen 0-15 0-30 0-40 0-1 → 0-2 T. Fabbiano / Travaglia 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 A. Motti / Vliegen 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-4 → 6-4 T. Fabbiano / Travaglia 0-15 15-15 15-30 15-40 4-4 → 5-4 A. Motti / Vliegen 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 T. Fabbiano / Travaglia 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 A. Motti / Vliegen 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 T. Fabbiano / Travaglia 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 A. Motti / Vliegen 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 T. Fabbiano / Travaglia 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 A. Motti / Vliegen 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 0-1 → 1-1 T. Fabbiano / Travaglia 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Campo 1 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Marco Cecchinato vs [Q] Jeremy Jahn



CH Barletta Marco Cecchinato Marco Cecchinato 6 6 Jeremy Jahn Jeremy Jahn 0 1 Vincitore: M. CECCHINATO Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 J. Jahn 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A df 5-1 → 6-1 M. Cecchinato 15-0 30-0 40-0 40-15 4-1 → 5-1 J. Jahn 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-1 → 4-1 M. Cecchinato 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 3-1 J. Jahn 15-0 15-15 15-30 30-30 40-40 A-40 2-0 → 2-1 M. Cecchinato 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 2-0 J. Jahn 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 M. Cecchinato 15-0 30-0 40-0 5-0 → 6-0 J. Jahn 0-15 0-30 15-30 15-40 df 30-40 4-0 → 5-0 M. Cecchinato 15-0 30-0 40-0 40-15 3-0 → 4-0 J. Jahn 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A df 2-0 → 3-0 M. Cecchinato 15-0 15-15 15-30 30-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 J. Jahn 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0

2. Constant Lestienne vs [5] Arthur De Greef



CH Barletta Constant Lestienne Constant Lestienne 4 2 Arthur De Greef [5] Arthur De Greef [5] 6 6 Vincitore: A. DE GREEF Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 A. De Greef 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-5 → 2-6 C. Lestienne 0-15 0-30 0-40 df 2-4 → 2-5 A. De Greef 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 2-4 C. Lestienne 0-15 0-30 df 0-40 15-40 2-2 → 2-3 A. De Greef 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-2 → 2-2 C. Lestienne 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 1-2 A. De Greef 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 C. Lestienne 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 A. De Greef 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 C. Lestienne 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 3-5 → 4-5 A. De Greef 15-0 15-15 15-30 df 15-40 2-5 → 3-5 C. Lestienne 0-15 0-30 0-40 2-4 → 2-5 A. De Greef 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 C. Lestienne 0-15 df 0-30 0-40 df 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A df 2-2 → 2-3 A. De Greef 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 ace A-40 40-40 40-A 1-2 → 2-2 C. Lestienne 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-2 → 1-2 A. De Greef 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 C. Lestienne 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 df 40-A 0-0 → 0-1

3. Marco Trungelliti vs [2] Aljaz Bedene (non prima ore: 13:00)



CH Barletta Marco Trungelliti Marco Trungelliti 4 7 4 Aljaz Bedene [2] Aljaz Bedene [2] 6 5 6 Vincitore: A. BEDENE Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 A. Bedene 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 4-6 M. Trungelliti 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 4-4 → 4-5 A. Bedene 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 3-4 → 4-4 M. Trungelliti 0-15 0-30 0-40 df df 3-3 → 3-4 A. Bedene 15-0 40-0 3-2 → 3-3 M. Trungelliti 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 2-2 → 3-2 A. Bedene 15-0 ace 30-0 40-0 2-1 → 2-2 M. Trungelliti 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 2-1 A. Bedene 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 0-1 → 1-1 M. Trungelliti 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 A. Bedene 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 6-5 → 7-5 M. Trungelliti 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-5 → 6-5 A. Bedene 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 M. Trungelliti 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 40-A df 5-3 → 5-4 A. Bedene 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 5-2 → 5-3 M. Trungelliti 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 5-2 A. Bedene 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 3-2 → 4-2 M. Trungelliti 15-0 15-15 15-30 15-40 3-1 → 3-2 A. Bedene 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-0 → 3-1 M. Trungelliti 15-0 30-0 40-0 ace 2-0 → 3-0 A. Bedene 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-0 → 2-0 M. Trungelliti 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 ace 40-A A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 A. Bedene 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 4-6 M. Trungelliti 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 A-40 3-5 → 4-5 A. Bedene 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 M. Trungelliti 0-15 0-30 0-40 3-3 → 3-4 A. Bedene 0-15 15-15 15-30 15-40 2-3 → 3-3 M. Trungelliti 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 2-2 → 2-3 A. Bedene 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 M. Trungelliti 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 1-1 → 2-1 A. Bedene 15-0 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 M. Trungelliti 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

4. Riccardo Bellotti vs [4] Alessandro Giannessi



CH Barletta Riccardo Bellotti Riccardo Bellotti 3 3 Alessandro Giannessi [4] Alessandro Giannessi [4] 6 6 Vincitore: A. GIANNESSI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 A. Giannessi 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-5 → 3-6 R. Bellotti 0-15 15-15 30-15 40-30 2-5 → 3-5 A. Giannessi 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 2-4 → 2-5 R. Bellotti 15-0 15-15 30-15 40-15 1-4 → 2-4 A. Giannessi 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-3 → 1-4 R. Bellotti 15-0 30-0 40-0 0-3 → 1-3 A. Giannessi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-2 → 0-3 R. Bellotti 15-0 15-15 df 15-30 df 15-40 30-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 A. Giannessi 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 R. Bellotti 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 3-5 → 3-6 A. Giannessi 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 3-4 → 3-5 R. Bellotti 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 A. Giannessi 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 2-4 R. Bellotti 30-0 40-0 1-3 → 2-3 A. Giannessi 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 df 0-3 → 1-3 R. Bellotti 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-2 → 0-3 A. Giannessi 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 0-1 → 0-2 R. Bellotti 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1

5. [WC] Gianluca Mager / Lorenzo Sonego vs Enrique Lopez-Perez / Marco Trungelliti (non prima ore: 16:30)



Il match deve ancora iniziare

Campo 2 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [Q] Stefano Travaglia vs Stefano Napolitano



CH Barletta Stefano Travaglia Stefano Travaglia 6 6 6 Stefano Napolitano Stefano Napolitano 4 7 7 Vincitore: S. NAPOLITANO Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 1*-2 2*-2 3-2* ace 3-3* 4*-3 5*-3 ace 5-4* 5-5* 5*-6 6*-6 ace 6-7* 7-7* 7*-8 6-6 → 6-7 S. Napolitano 15-0 ace 30-0 40-0 6-5 → 6-6 S. Travaglia 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 5-5 → 6-5 S. Napolitano 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 5-4 → 5-5 S. Travaglia 0-15 15-15 15-30 15-40 5-3 → 5-4 S. Napolitano 30-0 30-15 40-15 40-30 5-2 → 5-3 S. Travaglia 15-0 30-0 40-0 ace ace 4-2 → 5-2 S. Napolitano 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 S. Travaglia 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 S. Napolitano 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-0 → 3-1 S. Travaglia 15-0 15-15 30-15 ace 2-0 → 3-0 S. Napolitano 0-15 0-30 0-40 df 1-0 → 2-0 S. Travaglia 15-0 15-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 2*-3 2*-4 3-4* 3-5* 3*-6 4*-6 5-6* 6-6* 6*-7 6-6 → 6-7 S. Travaglia 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 6-5 → 6-6 S. Napolitano 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 5-5 → 6-5 S. Travaglia 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 5-4 → 5-5 S. Napolitano 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 S. Travaglia 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-3 → 5-3 S. Napolitano 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 S. Travaglia 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 ace 3-2 → 4-2 S. Napolitano 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 2-2 → 3-2 S. Travaglia 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 S. Napolitano 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 S. Travaglia 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 S. Napolitano 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 S. Travaglia 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 5-4 → 6-4 S. Napolitano 15-0 30-0 30-15 40-15 5-3 → 5-4 S. Travaglia 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 5-3 S. Napolitano 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-3 → 4-3 S. Travaglia 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 3-2 → 3-3 S. Napolitano 0-15 0-30 15-30 15-40 2-2 → 3-2 S. Travaglia 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 30-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 S. Napolitano 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-2 → 1-2 S. Travaglia 0-30 0-40 df 0-1 → 0-2 S. Napolitano 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

2. [Q] Lorenzo Sonego vs [7] Maximilian Marterer



CH Barletta Lorenzo Sonego Lorenzo Sonego 3 6 1 Maximilian Marterer [7] Maximilian Marterer [7] 6 4 6 Vincitore: M. MARTERER Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 1-6 M. Marterer 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-5 → 1-6 L. Sonego 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-4 → 1-5 M. Marterer 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-3 → 1-4 L. Sonego 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-3 → 1-3 M. Marterer 15-0 30-0 30-15 df 40-15 0-2 → 0-3 L. Sonego 0-15 0-30 0-40 0-1 → 0-2 M. Marterer 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 L. Sonego 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 5-4 → 6-4 M. Marterer 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-3 → 5-4 L. Sonego 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 M. Marterer 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 A-40 4-2 → 4-3 L. Sonego 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 M. Marterer 15-0 30-15 40-15 40-30 3-1 → 3-2 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 M. Marterer 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-0 → 2-1 L. Sonego 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 M. Marterer 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 L. Sonego 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A df 3-5 → 3-6 M. Marterer 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 3-5 L. Sonego 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-3 → 3-4 M. Marterer 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 3-2 M. Marterer 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 L. Sonego 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 1-1 → 2-1 M. Marterer 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-1 → 1-1 L. Sonego 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1

3. Enrique Lopez-Perez vs Pedro Sousa (non prima ore: 13:00)



CH Barletta Enrique Lopez-Perez Enrique Lopez-Perez 6 4 7 Pedro Sousa Pedro Sousa 1 6 5 Vincitore: E. LOPEZ-PEREZ Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-5 E. Lopez-Perez 15-15 30-15 40-15 6-5 → 7-5 P. Sousa 15-0 15-15 15-30 15-40 5-5 → 6-5 E. Lopez-Perez 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 P. Sousa 0-15 df 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 E. Lopez-Perez 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 A-40 3-4 → 4-4 P. Sousa 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 E. Lopez-Perez 0-15 df 0-30 15-30 15-40 df 3-2 → 3-3 P. Sousa 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A df 2-2 → 3-2 E. Lopez-Perez 15-0 15-15 df 30-30 40-30 40-40 40-A 2-1 → 2-2 P. Sousa 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 E. Lopez-Perez 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 P. Sousa 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 E. Lopez-Perez 0-15 0-30 df 15-30 15-40 4-5 → 4-6 P. Sousa 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 E. Lopez-Perez 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 df 40-40 40-A 40-40 A-40 3-4 → 4-4 P. Sousa 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 E. Lopez-Perez 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 2-3 → 3-3 P. Sousa 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-3 → 2-3 E. Lopez-Perez 15-0 30-0 40-0 0-3 → 1-3 P. Sousa 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-2 → 0-3 E. Lopez-Perez 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 40-A 0-1 → 0-2 P. Sousa 15-0 30-0 30-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 E. Lopez-Perez 15-0 30-0 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 5-1 → 6-1 P. Sousa 15-0 15-15 30-15 40-15 5-0 → 5-1 E. Lopez-Perez 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 4-0 → 5-0 P. Sousa 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-0 → 4-0 E. Lopez-Perez 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-0 → 3-0 P. Sousa 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A df 1-0 → 2-0 E. Lopez-Perez 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 0-0 → 1-0

4. Nikola Milojevic vs Tristan Lamasine



CH Barletta Nikola Milojevic • Nikola Milojevic 0 5 Tristan Lamasine Tristan Lamasine 0 5 Match sospeso - Oscurità Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 N. Milojevic 5-5 T. Lamasine 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 4-5 → 5-5 N. Milojevic 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 A-40 3-5 → 4-5 T. Lamasine 15-0 30-0 40-0 ace 3-4 → 3-5 N. Milojevic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 3-3 → 3-4 T. Lamasine 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 ace 3-2 → 3-3 N. Milojevic 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 T. Lamasine 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-2 → 2-2 N. Milojevic 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 1-2 T. Lamasine 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 N. Milojevic 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

5. [6/SE] Jozef Kovalik vs [Q] Filip Krajinovic (non prima ore: 16:00)