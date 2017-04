ITF Junior “Città di Firenze”: Petreni e Pigato show

Si sono concluse, nel tardo pomeriggio, le qualificazioni della quarantaduesima edizione del torneo internazionale juniores “Città di Firenze”.

Ragazzi e ragazze, per guadagnarsi l’accesso al main draw della manifestazione, hanno dovuto giocare due incontri in poche ore.

Nel torneo maschile, ha centrato la qualificazione Duccio Petreni, che già nella giornata di ieri aveva destato impressione con il successo piuttosto rapidi su Riccardo Perin. Nella giornata odierna, il giovane classe 2000 ha messo in riga Edoardo Bottino, 6-2 6-1, e Lorenzo Vatteroni, 7-6 6-0.

Altri tre azzurri hanno superato il tabellone cadetto: si tratta di Nicolò Inserra, Gian Marco Ortenzi e Manuel Mazza, che ha lasciato le briciole al numero cinque, Filippo Speziali, nel turno decisivo.



Tra le ragazze, continua a stupire la 13enne lombarda Lisa Pigato, che ha battuto prima Valentina Gaggini con un doppio 6-3 e poi Alessandra Mazzola per 6-0 6-4.

Rispetta il pronostico la numero uno del seeding Alice Amendola; accede al tabellone principale anche Matilde Mariani, che conferma i buoni progressi visti la scorsa settimana in un torneo di Grado 5 in Tunisia.

Nel frattempo, presso il CT Firenze, sono stati sorteggiati i due tabelloni finali. Wild card a Samuele Ramazzotti, che al primo turno se la vedrà con il ceco Holis.

Sono due gli italiani inseriti fra le teste di serie: Mattia Frinzi (3), Francesco Forti (6) e Federico Iannacone (10) hanno ricevuto un bye all’esordio.

Tabellone femminile ricco di azzurre: fra le altre, si rivede Giulia Peoni, che non disputa un match internazionale dal gennaio 2016 a causa di un infortunio che ne ha condizionato l’ultimo anno.

Main Draw – Maschile

Olukayode Alafia Damina AYENI [1] – BYE

Gianmarco FERRARI (WC) – Alejandro VEDRI ASENSI

Andrea TRAPANI – Roko SAVIN

BYE – Kai LEMSTRA [13]

David JURAS [11] – BYE

Manuel MAZZA (Q) – Harry WENDELKEN

Gabriel HUBER – Marco FURLANETTO

BYE – Matias SOTO [7]

Mattia FRINZI [3] – BYE

Christian OLIVEIRA – Lorenzo MUSETTI

Samuele RAMAZZOTTI (WC) – Evzen HOLIS

BYE – Simen Sunde BRATHOLM [16]

Philip HJORTH [12] – BYE

Alessandro INGARAO – Gian Marco ORTENZI (Q)

Henry VON DER SCHULENBURG (Q) – Guido MARSON

BYE – Anton MATUSEVICH [5]

Francesco FORTI [6] – BYE

Emile HUDD – Riccardo DI NOCERA

Riccardo ALLEGRANTI (WC) – Admir KALENDER (Q)

BYE – Gilbert SOARES KLIER JUNIOR [9]

Martin FEKIAC [15] – BYE

Peter August ANKER – Duccio PETRENI (Q)

Patrick KRISTENSEN – Giulio ZEPPIERI

BYE – Jakub PAUL [4]

len SCHOUTEN [8] – BYE

Gabriele BOSIO (WC) – Marcin SKOWRONSKI

Nicolo INSERRA (Q) – Amaury DE BEER

BYE – Federico IANNACCONE [10]

Albert SPRLAK PUK [14] – BYE

Tobias SONNE – Davide TORTORA (WC)

Alexandros SKORILAS – Niccolo MARIANELLI (WC)

BYE – Barnaby SMITH [2]

Main Draw – Femminile

Francesca JONES [1] – Clara TAUSON

Matilde GORI (WC) – Iva ZELIC

Giulia CARBONARO – Nika RADISIC

Fiona GANZ – Lisa PICCINETTI [5]

Federica BILARDO [3] – Lisa PIGATO (Q)

Alice AMENDOLA (Q) – Kristina NOVAK

Elisabetta COCCIARETTO (WC) – Lenka STARA

Elisa VISENTIN – Lara SCHMIDT [8]

Veronika ERJAVEC [6] – Emma RADUCANU

Alessandra MAZZOLA (LL) – Costanza TRAVERSI

Matilde MARIANI (Q) – Aurora ZANTEDESCHI (WC)

Giulia PEONI (WC) – Barbora MATUSOVA [4]

Sina ZUGER [7] – Viktoriia DEMA

Oleksandra OLIYNYKOVA – Enola CHIESA

Valentina DEL MARCO (Q) – Ana MAKATSARIA

Nefisa BERBEROVIC – Tatiana PIERI [2]

Lorenzo Carini