Nick Kyrgios si sente cambiato: “Non torno in hotel provando odio per il tennis”

Nick Kyrgios sembra ormai sempre più motivato nel far bene nel circuito maggiore e sempre più convinto delle sue capacità.

“Sono stato fischiato all’uscita dal campo agli Australian Open e onestamente non so perché. Ho perso in cinque set e ho dato il massimo. Dopo l’Australian Open non ho attraversato un buon momento ma le vittorie aiutano a risolvere i problemi. È stato bello ricevere sostegno qui a Brisbane. Mi hanno davvero abbracciato stavolta. Ho ottenuto due grandi vittorie e a tutti piace vincere.”

“Sono diventato più professionale e si vede. È un sollievo per me. Gli ultimi due mesi hanno richiesto tanto impegno. Sono contento, entro in campo e gioco come si deve. Non torno in hotel provando odio per il tennis”.