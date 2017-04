Jasmine Paolini eliminata al turno decisivo delle qualificazioni al Wta International di Biel

Sconfitta in due set per Jasmine Paolini nell’ultimo turno di qualificazione del Wta Biel International (indoor, $250,000).

La tennista azzurra è stata superata dalla ceca Marketa Vondrousova, 17 anni, Nr. 233 Wta, con il punteggio di 7-5 6-2 in un’ora e tredici minuti di gioco.

Peccato, il main draw distava solo una partita. La Paolini ha combattuto, soprattutto nel primo set, giocato alla pari dell’avversaria ma la Vondrousova aveva effettivamente qualcosa in più oggi. Più potente, brava a capire il match ed evitare nel secondo parziale alcuni errori di tattica fatti nel primo e sempre aggressiva in risposta.

Resta la consapevolezza di aver intravisto un buon potenziale nell’azzurra, potenziale che potrebbe esplodere soprattutto nella stagione sulla terra battuta.

Di seguito il dettaglio dell’incontro.

Primo set: partono bene le due avversarie, anche se la ceca si fa preferire.

Inizio contratto della nostra portacolori che cede già il servizio nel terzo gioco: Jasmine sale infatti 30-0, commette un paio di gratuiti da circolino rosso e vede l’avversaria brekkare.

Il game successivo è la risposta in cui tutti speravamo! La Paolini sale di ritmo, mette alle strette l’avversaria con un ottimo gioco da fondo e si procura il controbreak dopo una splendida accelerazione di diritto. E’ 2-2 dopo 12 minuti di gioco.

La partita è equilibrata e, a fronte della potenza al servizio e in risposta della Vondrousova, risponde un solido e preciso gioco da fondo dell’azzurra. Non sorprende che le due si continuino a scambiare scaramucce (break e controbreak anche nel quinto e sesto game) e giochino a viso aperto, cercando di trovare il bandolo della matassa. Si gira così sul 4-4 dopo 25 minuti di gioco.

Purtroppo Jasmine fatica al servizio e la ceca non ha problemi a strapparle costantemente il turno di battuta. Accade nel nono gioco, con l’azzurra che vi pone rimedio annullando due set point nel game successivo e controbrekkando l’avversaria con i denti.

Accade nuovamente nell’undicesimo gioco, con l’italiana che prova nuovamente a metterci una pezza controbrekkando la Vondrousova ma deve fare i conti con due accelerazioni fenomenali della 17enne

ceca, colpi che annullano le due palle break azzurre e pongono fine al parziale.

E’ 7-5 per la Vondrousova in 44 minuti di gioco.

Secondo set: il parziale prosegue sulla falsariga della fine del precedente.

La ceca è sempre aggressiva in risposta e cerca soluzioni potenti da fondo; Jasmine fatica e cerca di stare attaccata al match.

Il break a 15 nel primo gioco sembra già indirizzare il set, soprattutto per l’attenzione e la concentrazione prestata dalla Vondrousova nei suoi turni di servizio.

Uno splendido passante in corsa della ceca le vale il 3-1 dopo soli 15 minuti di gioco.

Con il passare dei minuti cresce il divario di colpi tra le due giocatrici: l’azzurra fa sempre più fatica a reggere il potente urto avversario mentre la ceca limiti gli errori e trova più angoli rispetto al parziale precedente.

Non è una sorpresa l’ennesimo break, a zero nel settimo gioco, che permette alla Vondrousova di andare a servire per l’incontro.

La ceca è semplicemente ingiocabile al servizio in questo set e lo dimostra anche nel game successivo. Annullati i primi due match point, Jasmine si deve arrendere al terzo. Un altro grande servizio fa calare il sipario sul match.

E’ 6-2 Vondrousova in 29 minuti di gioco.

La partita punto per punto



WTA Biel Marketa Vondrousova Marketa Vondrousova 7 6 Jasmine Paolini Jasmine Paolini 5 2 Vincitore: M. VONDROUSOVA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 M. Vondrousova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-2 → 6-2 J. Paolini 0-15 df 0-30 0-40 4-2 → 5-2 M. Vondrousova 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 J. Paolini 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 df 3-1 → 3-2 M. Vondrousova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-1 → 3-1 J. Paolini 15-0 30-0 40-0 40-15 2-0 → 2-1 M. Vondrousova 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 2-0 J. Paolini 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 M. Vondrousova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 6-5 → 7-5 J. Paolini 15-0 15-15 15-30 15-40 5-5 → 6-5 M. Vondrousova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 ace 40-A 5-4 → 5-5 J. Paolini 0-15 0-30 15-30 15-40 4-4 → 5-4 M. Vondrousova 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 4-4 J. Paolini 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 M. Vondrousova 0-15 0-30 0-40 3-2 → 3-3 J. Paolini 0-15 0-30 15-30 15-40 2-2 → 3-2 M. Vondrousova 0-15 15-15 30-30 30-40 df 40-40 40-A 40-40 40-A 2-1 → 2-2 J. Paolini 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-1 → 2-1 M. Vondrousova 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 J. Paolini 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

M. Vondrousova – J. Paolini

01:12:05

4 Aces 0

2 Double Faults 3

51% 1st Serve % 45%

21/32 (66%) 1st Serve Points Won 9/23 (39%)

17/31 (55%) 2nd Serve Points Won 13/28 (46%)

5/8 (63%) Break Points Saved 0/6 (0%)

10 Service Games Played 10

14/23 (61%) 1st Return Points Won 11/32 (34%)

15/28 (54%) 2nd Return Points Won 14/31 (45%)

6/6 (100%) Break Points Won 3/8 (38%)

10 Return Games Played 10

38/63 (60%) Total Service Points Won 22/51 (43%)

29/51 (57%) Total Return Points Won 25/63 (40%)

67/114 (59%) Total Points Won 47/114 (41%)

233 Ranking 199

17 Age 21

Sokolov, CZE Birthplace N/A

Sokolov, CZE Residence N/A

N/A Height N/A

N/A Weight N/A

Left-Handed Plays N/A

N/A Turned Pro N/A

32/4 Year to Date Win/Loss 5/8

0 Year to Date Titles 0

0 Career Titles 0

$35,954 Career Prize Money $54,843

Davide Sala