La canadese Eugenie Bouchard ha accusato l’USTA (Federazione Americana di Tennis) di aver cancellato il video dell’incidente occorsole nel 2015 durante il torneo di Flushing Meadows.

Gli avvocati della tennista hanno dichiarato, in tribunale, che il video sarebbe stato cancellato in modo volontario per cancellare tutte le prove a favore di Genie.

Lorenzo Carini