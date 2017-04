Terzo intervento al gomito per Pablo Andujar

Pablo Andujar è stato sottoposto al terzo intevento chirurgico al gomito nel giro di pochi mesi.

Il tennista spagnolo, che non disputa un match ufficiale dallo scorso torneo di Basilea in ottobre, ha confermato su Twitter come l’operazione sia andata bene e spera di rientrare nel circuito nel più breve tempo possibile. Dovrebbero essere sei le settimane di riposo per il nativo di Cuenca, prima che possa tornare ad allenarsi.

Lorenzo Carini