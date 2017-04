Dal 2019 le WTA Finals a Manchester?

Le WTA Finals potrebbero presto avere una nuova casa. L’evento che vede protagoniste le giocatrici dal rendimento migliore nell’arco della stagione e che per ora si svolge a Singapore (con un contratto tuttavia in scadenza nel 2018), potrebbe spostarsi a Manchester a partire del 2019. Qualora tale evenienza dovesse verificarsi, l’Inghilterra si troverebbe ad ospitare sia le Finals del circuito maschile sia quelle del circuito femminile.

Secondo la portavoce dell’amministrazione WTA (come riferito ai microfoni di Press Association Sports), “esiste una serie di città interessate all’evento delle Finals per il 2019. Manchester rappresenta una delle destinazioni intenzionate a sapere di più in merito all’opportunità di ospitare tale evento”.

Ad oggi, comnunque, l’unica certezza è data dal fatto che fino al 2018 le WTA Finals si terranno a Singapore.

Edoardo Gamacchio