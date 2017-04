Challenger Barletta: I risultati completi della prima giornata. Bene Gaio e Giustino. Ok Sonego e Travaglia nelle quali (Video)

E’ stato più facile del previsto per il belga Kimmer Coppejans superare il talento greco Stefanos Tsitsipas. Ribaltando i pronostici della vigilia, Coppejans si è conquistato l’accesso al secondo turno con un doppio 64, scandito da due break nel primo e nel secondo set, fin tanto da annullare le timide reazioni del giovane greco. E’ stato questo il primo match del tabellone principale che ha animato la mattina del giorno inaugurale del torneo challenger “Città della disfida”, in programma fino a domenica 16 aprile sui campi in terra rossa del circolo tennis “Hugo Simmen”.

Sempre in mattinata si sono disputate le ultime partite del tabellone di qualificazione con le vittorie degli italiani Lorenzo Sonego e Stefano Travaglia che accedono al main draw. Sonego ha avuto la meglio sul brasiliano Guilherme Clezar (75, 64), mentre Travaglia ha superato in tre set il tedesco Cedrik Marcel Stebe (64, 36, 63).

Nel tabellone principale ci saranno anche il serbo Filip Krajinovic che ha vinto con il russo Alexey Vatutin (61, 36, 64) e il tedesco Jeremy Jahn che ha superato il francese Maxime Janvier (64, 63). Si è giocata anche la prima partita di doppio, ma non è andata bene agli italiani Gian Marco Moroni e Andrea Pellegrino. Nonostante il tifo locale per il “giovane di casa” (il biscegliese Pellegrino), la coppia si è arresa ai serbi Ilija Bozoljac e Nikola Milojevic. Partenza in salita con il primo set perso per 6/3, poi la vittoria nel secondo sempre per 6/3 ed infine il terzo parziale chiuso dopo una lunga battaglia per 10/5.

Il pomeriggio del primo giorno di sfide nel Main Draw della diciottesima edizione dell’Atp Challenger Città della Disfida ha portato in dote l’esordio nella kermesse barlettana di Lukas Rosol. Il 31enne ceco, numero 161 al mondo, ha ceduto in coppia con il brasiliano Guilherme Clezar al duo composto dal tedesco Maximilian Marterer e l’italiano Gianluca Napolitano. 4-6, 3-6 il finale, in una delle tre sfide del Doppio pomeridiano. Nella prima l’accoppiata italiana formata da Marco Cecchinato e Matteo Donati si è sbarazzata senza patemi (6-4, 6-1) dei britannici Ken e Neal Skupski. Più combattuta la sfida tra i francesi Maxime Janvier e Tristan Lamasine, e la coppia ceco-polacca formata da Roman Jebavy e Tomasz Bednarek, quest’ultima capace di portare in cassa il passaggio del turno con un doppio 4-6.

Nel singolo, fiocco azzurro per Federico Gaio, abile nel restare in partita dopo aver ceduto il primo set (64) al tedesco Daniel Brands, conducendo in porto il secondo parziale per 7-6 e facendo valere la maggiore freschezza con il 6-2 del terzo set. Gioia tricolore anche per Lorenzo Giustino, protagonista di una sfida di quasi due ore con lo slovacco Norbert Gombos: avanti 6-4 nel primo set, Giustino ha prima guadagnato un break, per poi cederne uno all’avversario e infine chiuso ai vantaggi (15-13) il secondo parziale. Ben 13 le sfide in calendario domani, con start alle 10: nel Singolo spiccano il derby italiano tra Andrea Pellegrino e Matteo Donati, l’esordio del britannico Aljaž Bedene e del portoghese Gastao Elias, le due teste di serie- nonché i due Top 100 del Challenger- rispettivamente opposti all’argentino Trungelliti e all’italiano Berrettini, e l’incrocio tra il campione in carica, lo svedese Elias Ymer, e Rosol. Ingresso gratuito.

RACCOLTA FONDI – Il marchio della solidarietà resta impresso sul challenger di Barletta. Anche quest’anno, infatti, lo sponsor sociale è la Lilt, la Lega Italiana Lotta ai Tumori. Nella cena di inizio torneo, svoltasi ieri sera nel ristorante del circolo tennis, l’organizzazione della “Wave Production” ha raccolto e devoluto mille euro all’ente benefico, grazie alla preziosa collaborazione degli altri sponsor enogastronomici dell’evento. Il direttore del torneo, Enzo Ormas, ha consegnato la somma raccolta direttamente nelle mani del presidente nazionale della Lilt, il dottor Francesco Schittulli, e del referente della sesta provincia pugliese, Michele Ciniero.

Main Draw

(1) Elias, Gastao vs (WC) Berrettini, Matteo

(Q) Travaglia, Stefano vs Napolitano, Stefano

(Alt) Coppejans, Kimmer vs Tsitsipas, Stefanos

Lestienne, Constant vs (5) De Greef, Arthur

(3) Gombos, Norbert vs Giustino, Lorenzo

Brands, Daniel vs Gaio, Federico

Fabbiano, Thomas vs Samper-Montana, Jordi

(Q) Sonego, Lorenzo vs (7) Marterer, Maximilian

(8) Ymer, Elias vs (WC) Rosol, Lukas

Lopez-Perez, Enrique vs Sousa, Pedro

Milojevic, Nikola vs Lamasine, Tristan

Bellotti, Riccardo vs (4) Giannessi, Alessandro

(6/SE) Kovalik, Jozef vs (Q) Krajinovic, Filip

Cecchinato, Marco vs (Q) Jahn, Jeremy

(WC) Pellegrino, Andrea vs (WC) Donati, Matteo

Trungelliti, Marco vs (2) Bedene, Aljaz

Challenger Barletta CH | Terra | e43.000 – TDQ Quali – 1° Turno md.

Campo Centrale – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [3] Guilherme Clezar vs [8] Lorenzo Sonego



CH Barletta Guilherme Clezar [3] Guilherme Clezar [3] 5 4 Lorenzo Sonego [8] Lorenzo Sonego [8] 7 6 Vincitore: L. SONEGO Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 df 40-30 4-5 → 4-6 G. Clezar 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 4-4 → 4-5 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 G. Clezar 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 3-3 → 4-3 L. Sonego 15-0 15-15 15-30 15-40 2-3 → 3-3 G. Clezar 15-0 ace 30-0 ace 40-0 1-3 → 2-3 L. Sonego 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 1-3 G. Clezar 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 L. Sonego 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 0-1 → 0-2 G. Clezar 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 L. Sonego 15-0 15-15 30-15 40-15 5-6 → 5-7 G. Clezar 0-15 15-15 15-30 df 15-40 5-5 → 5-6 L. Sonego 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 4-5 → 5-5 G. Clezar 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 3-5 → 4-5 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 G. Clezar 15-0 30-0 40-0 40-15 2-4 → 3-4 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 G. Clezar 0-15 df 0-30 15-30 15-40 2-2 → 2-3 L. Sonego 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 G. Clezar 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 L. Sonego 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 40-A 0-1 → 1-1 G. Clezar 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A df 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 0-1

2. [Alt] Kimmer Coppejans vs Stefanos Tsitsipas (non prima ore: 12:00)



CH Barletta Kimmer Coppejans Kimmer Coppejans 6 6 Stefanos Tsitsipas Stefanos Tsitsipas 4 4 Vincitore: K. COPPEJANS Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 S. Tsitsipas 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 5-4 → 6-4 K. Coppejans 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 ace 5-3 → 5-4 S. Tsitsipas 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 5-2 → 5-3 K. Coppejans 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-2 → 5-2 S. Tsitsipas 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-1 → 4-2 K. Coppejans 15-0 15-15 df 30-15 40-15 3-1 → 4-1 S. Tsitsipas 0-15 15-15 15-30 15-40 2-1 → 3-1 K. Coppejans 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 S. Tsitsipas 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 40-40 df 40-A 0-1 → 1-1 K. Coppejans 0-15 0-30 0-40 df df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 S. Tsitsipas 0-15 0-30 0-40 5-4 → 6-4 K. Coppejans 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 40-40 40-A 5-3 → 5-4 S. Tsitsipas 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 A-40 5-2 → 5-3 K. Coppejans 15-0 30-0 40-0 ace 4-2 → 5-2 S. Tsitsipas 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-2 → 4-2 K. Coppejans 15-0 40-0 2-2 → 3-2 S. Tsitsipas 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-2 → 2-2 K. Coppejans 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-2 → 1-2 S. Tsitsipas 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 0-2 K. Coppejans 0-15 df 15-15 30-30 30-40 df 40-40 40-A 0-0 → 0-1

3. Daniel Brands vs Federico Gaio



CH Barletta Daniel Brands Daniel Brands 6 6 2 Federico Gaio Federico Gaio 4 7 6 Vincitore: F. GAIO Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 F. Gaio 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-5 → 2-6 D. Brands 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 ace A-40 40-40 40-A df 2-4 → 2-5 F. Gaio 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 D. Brands 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 30-40 df 2-2 → 2-3 F. Gaio 0-15 0-30 0-40 df 1-2 → 2-2 D. Brands 0-15 15-15 30-15 40-15 0-2 → 1-2 F. Gaio 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 0-2 D. Brands 0-15 df 0-30 0-40 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 1-2* 2-2* 2*-3 3*-3 3-4* df 3-5* 3*-6 4*-6 5-6* 6-6 → 6-7 D. Brands 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 F. Gaio 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 D. Brands 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 4-5 → 5-5 F. Gaio 15-0 15-15 15-30 15-40 3-5 → 4-5 D. Brands 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 3-4 → 3-5 F. Gaio 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-4 → 3-4 D. Brands 0-15 0-30 df 0-40 2-3 → 2-4 F. Gaio 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 2-2 → 2-3 D. Brands 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 1-2 → 2-2 F. Gaio 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 0-2 → 1-2 D. Brands 0-15 0-30 df 0-40 15-40 0-1 → 0-2 F. Gaio 15-0 30-0 30-15 df 40-15 ace 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 D. Brands 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-4 → 6-4 F. Gaio 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 40-A 4-4 → 5-4 D. Brands 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 F. Gaio 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 3-3 → 3-4 D. Brands 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 F. Gaio 15-0 30-0 30-15 2-2 → 2-3 D. Brands 0-1 F. Gaio 15-0 15-15 30-15 30-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1

4. [3] Norbert Gombos vs Lorenzo Giustino (non prima ore: 16:00)



CH Barletta Norbert Gombos [3] Norbert Gombos [3] 4 6 Lorenzo Giustino Lorenzo Giustino 6 7 Vincitore: L. GIUSTINO Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1*-0 df 2*-0 2-1* 2-2* 3*-2 4*-2 5-2* 5-3* 6*-3 6*-4 df 6-5* 6-6* 7*-6 7*-7 8-7* 8-8* 9*-8 9*-9 10-9* 10-10* 10*-11 11*-11 12-11* 12-12* 12*-13 13*-13 13-14* 6-6 → 6-7 N. Gombos 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 5-6 → 6-6 L. Giustino 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 N. Gombos 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 5-4 → 5-5 L. Giustino 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 5-3 → 5-4 N. Gombos 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 5-3 L. Giustino 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 N. Gombos 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 3-2 → 4-2 L. Giustino 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 2-2 → 3-2 N. Gombos 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 1-2 → 2-2 L. Giustino 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 0-2 → 1-2 N. Gombos 0-15 0-30 0-40 0-1 → 0-2 L. Giustino 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 N. Gombos 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-5 → 4-6 L. Giustino 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 4-5 N. Gombos 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 3-4 → 4-4 L. Giustino 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 2-4 → 3-4 N. Gombos 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 L. Giustino 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 1-3 → 1-4 N. Gombos 15-0 30-0 30-15 40-15 0-3 → 1-3 L. Giustino 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-2 → 0-3 N. Gombos 0-15 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 L. Giustino 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Campo 1 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [1] Filip Krajinovic vs [6] Alexey Vatutin



CH Barletta Filip Krajinovic [1] Filip Krajinovic [1] 6 3 6 Alexey Vatutin [6] Alexey Vatutin [6] 1 6 4 Vincitore: F. KRAJINOVIC Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 F. Krajinovic 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-4 → 6-4 A. Vatutin 15-0 30-0 30-15 40-15 5-3 → 5-4 F. Krajinovic 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 5-3 A. Vatutin 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-2 → 4-3 F. Krajinovic 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 4-1 → 4-2 A. Vatutin 15-0 30-0 30-15 df 30-30 df 30-40 df 3-1 → 4-1 F. Krajinovic 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 3-1 A. Vatutin 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-0 → 2-1 F. Krajinovic 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 A. Vatutin 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 F. Krajinovic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 3-5 → 3-6 A. Vatutin 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-4 → 3-5 F. Krajinovic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 3-3 → 3-4 A. Vatutin 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-3 → 3-3 F. Krajinovic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-3 → 2-3 A. Vatutin 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-2 → 1-3 F. Krajinovic 15-0 30-0 40-0 40-30 0-2 → 1-2 A. Vatutin 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 F. Krajinovic 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 A. Vatutin 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 5-1 → 6-1 F. Krajinovic 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 5-0 → 5-1 A. Vatutin 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 4-0 → 5-0 F. Krajinovic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-0 → 4-0 A. Vatutin 0-15 0-30 0-40 df 2-0 → 3-0 F. Krajinovic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 2-0 A. Vatutin 15-0 15-15 df 15-30 15-40 0-0 → 1-0

2. [PR] Ilija Bozoljac / Nikola Milojevic vs [WC] Gian Marco Moroni / Andrea Pellegrino (non prima ore: 12:00)



CH Barletta Ilija Bozoljac / Nikola Milojevic Ilija Bozoljac / Nikola Milojevic 3 6 10 Gian Marco Moroni / Andrea Pellegrino Gian Marco Moroni / Andrea Pellegrino 6 3 5 Vincitori: BOZOLJAC / MILOJEVIC Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-5 I. Bozoljac / Milojevic 0-1 1-1 2-1 2-2 2-3 3-3 3-4 4-4 5-4 6-4 7-4 8-4 8-5 9-5 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 I. Bozoljac / Milojevic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-3 → 6-3 G. Marco Moroni / Pellegrino 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 I. Bozoljac / Milojevic 15-0 15-15 df 30-15 40-15 4-2 → 5-2 G. Marco Moroni / Pellegrino 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df 3-2 → 4-2 I. Bozoljac / Milojevic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 G. Marco Moroni / Pellegrino 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 I. Bozoljac / Milojevic 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 G. Marco Moroni / Pellegrino 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 1-0 → 1-1 I. Bozoljac / Milojevic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 G. Marco Moroni / Pellegrino 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-5 → 3-6 I. Bozoljac / Milojevic 0-15 0-30 15-30 15-40 3-4 → 3-5 G. Marco Moroni / Pellegrino 15-0 40-0 40-15 3-3 → 3-4 I. Bozoljac / Milojevic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 3-2 → 3-3 G. Marco Moroni / Pellegrino 0-15 df 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 I. Bozoljac / Milojevic 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 3-1 G. Marco Moroni / Pellegrino 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 1-1 → 2-1 I. Bozoljac / Milojevic 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 0-1 → 1-1 G. Marco Moroni / Pellegrino 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

3. Marco Cecchinato / Matteo Donati vs [2] Ken Skupski / Neal Skupski



CH Barletta Marco Cecchinato / Matteo Donati Marco Cecchinato / Matteo Donati 6 6 Ken Skupski / Neal Skupski [2] Ken Skupski / Neal Skupski [2] 4 1 Vincitori: CECCHINATO / DONATI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 M. Cecchinato / Donati 15-0 30-0 40-0 40-15 5-1 → 6-1 K. Skupski / Skupski 15-0 30-0 40-0 40-15 5-0 → 5-1 M. Cecchinato / Donati 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df 4-0 → 5-0 K. Skupski / Skupski 15-0 15-15 df 15-30 df 30-30 30-40 df 40-40 3-0 → 4-0 M. Cecchinato / Donati 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 K. Skupski / Skupski 15-0 15-15 df 15-30 df 30-30 40-30 40-40 1-0 → 2-0 M. Cecchinato / Donati 15-0 30-0 40-0 40-15 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 K. Skupski / Skupski 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 5-4 → 6-4 M. Cecchinato / Donati 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 5-4 K. Skupski / Skupski 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 4-4 M. Cecchinato / Donati 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 3-3 → 4-3 K. Skupski / Skupski 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 M. Cecchinato / Donati 0-15 0-30 30-30 30-40 40-40 2-2 → 3-2 K. Skupski / Skupski 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 2-1 → 2-2 M. Cecchinato / Donati 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df 1-1 → 2-1 K. Skupski / Skupski 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 1-0 → 1-1 M. Cecchinato / Donati 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 df 0-0 → 1-0

4. Guilherme Clezar / Lukas Rosol vs Maximilian Marterer / Stefano Napolitano



CH Barletta Guilherme Clezar / Lukas Rosol Guilherme Clezar / Lukas Rosol 4 3 Maximilian Marterer / Stefano Napolitano Maximilian Marterer / Stefano Napolitano 6 6 Vincitori: MARTERER / NAPOLITANO Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 M. Marterer / Napolitano 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 G. Clezar / Rosol 15-0 30-0 30-15 40-15 2-5 → 3-5 M. Marterer / Napolitano 15-0 15-15 30-15 ace 40-30 2-4 → 2-5 G. Clezar / Rosol 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-4 → 2-4 M. Marterer / Napolitano 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 1-4 G. Clezar / Rosol 15-0 40-0 0-3 → 1-3 M. Marterer / Napolitano 0-15 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 G. Clezar / Rosol 0-15 0-30 0-40 15-40 0-1 → 0-2 M. Marterer / Napolitano 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 G. Clezar / Rosol 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-5 → 4-6 M. Marterer / Napolitano 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 4-4 → 4-5 G. Clezar / Rosol 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 M. Marterer / Napolitano 15-0 30-0 40-0 ace 3-3 → 3-4 G. Clezar / Rosol 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 2-3 → 3-3 M. Marterer / Napolitano 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 1-3 → 2-3 G. Clezar / Rosol 15-0 15-15 15-30 df 15-40 1-2 → 1-3 M. Marterer / Napolitano 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 G. Clezar / Rosol 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 0-1 → 1-1 M. Marterer / Napolitano 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1

5. Maxime Janvier / Tristan Lamasine vs [3] Tomasz Bednarek / Roman Jebavy (non prima ore: 17:00)



CH Barletta Maxime Janvier / Tristan Lamasine Maxime Janvier / Tristan Lamasine 4 4 Tomasz Bednarek / Roman Jebavy [3] Tomasz Bednarek / Roman Jebavy [3] 6 6 Vincitori: BEDNAREK / JEBAVY Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 T. Bednarek / Jebavy 15-0 15-15 df 30-15 40-15 4-5 → 4-6 M. Janvier / Lamasine 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-5 → 4-5 T. Bednarek / Jebavy 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 M. Janvier / Lamasine 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 2-4 → 3-4 T. Bednarek / Jebavy 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 M. Janvier / Lamasine 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 T. Bednarek / Jebavy 15-0 30-0 30-15 df 40-15 1-2 → 1-3 M. Janvier / Lamasine 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 1-1 → 1-2 T. Bednarek / Jebavy 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 M. Janvier / Lamasine 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 T. Bednarek / Jebavy 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 M. Janvier / Lamasine 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 4-4 → 4-5 T. Bednarek / Jebavy 15-0 15-15 15-30 15-40 3-4 → 4-4 M. Janvier / Lamasine 0-15 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 T. Bednarek / Jebavy 0-15 df 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 M. Janvier / Lamasine 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-3 → 2-3 T. Bednarek / Jebavy 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 1-3 M. Janvier / Lamasine 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-2 → 1-2 T. Bednarek / Jebavy 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 M. Janvier / Lamasine 0-15 0-30 0-40 df 0-0 → 0-1

Campo 2 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [2] Jeremy Jahn vs [5] Maxime Janvier



CH Barletta Jeremy Jahn [2] Jeremy Jahn [2] 6 6 Maxime Janvier [5] Maxime Janvier [5] 4 3 Vincitore: J. JAHN Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 J. Jahn 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 M. Janvier 0-15 0-30 0-40 4-3 → 5-3 J. Jahn 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 4-2 → 4-3 M. Janvier 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-2 → 4-2 J. Jahn 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-1 → 3-2 M. Janvier 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 2-1 → 3-1 J. Jahn 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 M. Janvier 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A df 40-40 A-40 1-0 → 1-1 J. Jahn 15-0 30-0 40-0 40-15 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 M. Janvier 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df 40-A 5-4 → 6-4 J. Jahn 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 M. Janvier 15-0 15-15 15-30 30-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 J. Jahn 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 4-2 → 4-3 M. Janvier 0-15 0-30 0-40 3-2 → 4-2 J. Jahn 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 M. Janvier 0-15 0-30 0-40 15-40 1-2 → 2-2 J. Jahn 0-15 df 0-30 15-30 15-40 df df 1-1 → 1-2 M. Janvier 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-0 → 1-1 J. Jahn 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

2. [4] Stefano Travaglia vs Cedrik-Marcel Stebe (non prima ore: 12:00)