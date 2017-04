Atp “Città della Disfida”, in archivio il secondo giorno di qualificazioni: Travaglia e Sonego avanti tra gli Azzurri (con il programma di domani)

Prende forma il Main Draw della diciottesima edizione del challenger Atp “Città della disfida”, torneo internazionale organizzato dalla “Wave Productions” che prenderà ufficialmente il via domani, con finale programmata il 16 aprile.

La seconda giornata di qualificazioni vissuta sui campi in terra rossa del Circolo Tennis “Hugo Simmen” ha lasciato in eredità otto passi in avanti: il tedesco Jeremy Jahn ha superato in due set l’italiano Giorgio Portaluri e sfiderà domani mattina nell’ultimo turno di qualificazione il francese Maxime Janvier, vittorioso per 36, 16 sull’australiano Rameez Junaid. Stessa sorte per lo sloveno Filip Krajinovic, che si è sbarazzato in due set del croato Viktor Galovic e sfiderà domani mattina per l’accesso al tabellone principale il russo Alexey Vatunin, capace di interrompere il cammino dell’italiano Andrea Basso.

A portare avanti la bandiera azzurra sono stati Lorenzo Sonego, abile nel superare con un doppio 6-3 lo spagnolo Alvaro Lopez San Martin, e Stefano Travaglia, vittorioso nel derby contro Gianluca Mager al terzo set (63, 46, 61). Sonego affronterà il brasiliano Guilherme Clezar, che ha eliminato oggi lo svedese Mikael Ymer al terzo set (16, 61, 64), mentre Travaglia sarà opposto al tedesco Cedrik-Marcel Stebe, vincente contro il russo Aslan Karatsev al termine di una sfida combattuta (76, 26, 64). Domani mattina, a partire dalle 10, sarà completato il poker di sfide di qualificazione: dalle 12 in poi il campo centrale e il campo n. 1 ospiteranno sette sfide tra singolare e doppio. Da non perdere l’incrocio tra il belga Kimmer Coppejans e l greco Stefanos Tsitsipas. Spiccano gli incroci tra l’italiano Lorenzo Giustino e lo slovacco Norbert Gombos, mentre l’altro azzurro Federico Gaio sfiderà il tedesco Daniel Brands. Nel doppio, il duo composto da Marco Cecchinato e Matteo Donati sfiderà i fratelli britannici Ken e Neal Skupski.

La diciottesima edizione del challenger Atp “Città della disfida” coincide anche con l’impegno nel sociale e l’attenzione ai dettagli, per un’accoglienza a 360 gradi nella struttura sita in via Trani. In serata è stato tempo di una cena di gala allestita per beneficenza, con ricavato devoluto alla Lilt, la Lega italiana lotta contro i tumori, mentre durante l’intera giornata centinaia di persone hanno sostato nell’Hospitality Area, vivendo le iniziative allestite dagli sponsor che stanno sostenendo l’imponente macchina organizzativa.

Campo Centrale – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [3] Guilherme Clezar vs [8] Lorenzo Sonego

2. [Alt] Kimmer Coppejans vs Stefanos Tsitsipas (non prima ore: 12:00)

3. Daniel Brands vs Federico Gaio

4. [3] Norbert Gombos vs Lorenzo Giustino (non prima ore: 16:00)

Campo 1 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [1] Filip Krajinovic vs [6] Alexey Vatutin

2. [PR] Ilija Bozoljac / Nikola Milojevic vs [WC] Gian Marco Moroni / Andrea Pellegrino (non prima ore: 12:00)

3. Marco Cecchinato / Matteo Donati vs [2] Ken Skupski / Neal Skupski

4. Guilherme Clezar / Lukas Rosol vs Maximilian Marterer / Stefano Napolitano

5. Maxime Janvier / Tristan Lamasine vs [3] Tomasz Bednarek / Roman Jebavy (non prima ore: 17:00)

Campo 2 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [2] Jeremy Jahn vs [5] Maxime Janvier

2. [4] Stefano Travaglia vs Cedrik-Marcel Stebe (non prima ore: 12:00)