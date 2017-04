ITF Junior: Federica Sacco vince in Tunisia Tennis Europe: finale per Bernardi e Rocchetti

La settimana del tennis giovanile italiano si chiude con la vittoria di Federica Sacco (2002) nel torneo di grado 5 svolto in Tunisia. La Sacco, al debutto stagionale nella categoria under 18, è partita dalle qualificazioni e ha infilato una serie di otto vittorie consecutive, senza mai perdere un set, lasciando sempre pochissimi games alle avversarie. In finale ha superato la russa Selekhmeteva con il punteggio di 6-4 6-2. Ora la attendiamo con test più probanti per misurare le sue effettive potenzialità.

Nello stesso torneo, sempre partendo dalle qualificazioni, buon torneo anche per Matilde Mariani (2002) che è arrivata fino ai quarti di finale, prima di perdere dalla Sacco. Secondo turno per Anastasia Piangerelli (2000) e primo turno per Gaia Bandini (2000). Nel settore maschile secondo turno per Lorenzo Rottoli (2002), Flavio Cobolli (2002), Alessio De Bernardis (2000) e primo turno per Andrea Cugini (2001).

Il torneo più importante della settimana si è svolto in Spagna, il Grado 1 “Juan Carlos Ferrero”. Al via per i colori azzurri nel main draw maschile Francesco Forti (1999) e Federico Iannacone (1999), entrambi arrivati agli ottavi di finale. Nicolò Inserra e Raffaele Martignani non hanno superato le qualificazioni. Nel settore femminile presente solo Nuria Brancaccio (2000), eliminata al primo turno.

A Malta nel G4, semifinale a sorpresa per Giuseppe La Vela (2000), secondo turno per Cristian Calvelli (2001) e primo turno per Pietro Marino (2001), Jannick Sinner (2001), Francesco Denicoloi (1999). Nel femminile secondo turno per Ginevra Aprea (2002), Elena di Battista (2001), Vittoria Pastorino (2000) e Giulia Tedesco (2002).

La prossima settimana, a livello di under 18, ci saranno due importanti impegni con al via molti italiani, il G2 di Firenze con, tra le altre, Tatiana Pieri, Federica Bilardo, Lisa Piccinetti, Maria Vittoria Viviani tra le ragazze e Mattia Frinzi, Francesco Forti, Federico Iannacone, Giulio Zeppieri tra i ragazzi e il torneo, sempre G2, Cap D’Ail in Francia con Federica Rossi, Monica Cappelletti e Melania Delai.

Ottime notizie anche dall’under 16 con le finali di Mattia Bernardi (2002) e di Sofia Rocchetti (2002) nel torneo di categoria 3 di Rijeka in Croazia. La stessa Sofia Rocchetti in coppia con Chiara Girelli hanno vinto il doppio.

Paolo Angella