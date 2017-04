Novak Djokovic conferma che ci sarà nella sfida in Francia e dichiara: “giocare la Davis aiuta in maniera positiva la propria carriera”

Novak Djokovic ha parlato dopo che la sua Serbia è approdata in semifinale di Davis Cup.

A settembre la squadra di Novak sfiderà in semifinale la Francia, incontro che si disputerà in terra transalpina.

“I risultati ottenuti e l’armonia che c’è nella squadra sono frutto del nostro rapporto di amicizia che abbiamo tutti anche fuori dal campo. Questo ci dà una fiducia in più e le motivazioni giuste.”

“In Francia sarà sicuramente una sfida dura. Loro sono una squadra con una grande storia in Coppa Davis, molti dei loro giocatori crescono in questa competizione grazie all’importante aiuto della federazione. Sono sicuro che saranno molto motivati, non vincono da molto tempo un’insalatiera e credo che ricordino ancora la finale persa a Belgrado nel 2010. Se sarò pronto a giocare? Si lo sarò. Non sarà un problema per me un’eventuale vittoria degli US Open, il nostro obiettivo è avere la squadra più forte possibile.”

“Non vedo l’ora di iniziare a giocare su terra. Ho avuto belle sensazioni questa settimana in campo e fuori, giocare la Davis aiuta in maniera positiva la propria carriera”.