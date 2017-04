ATP Marrakech: Quali. Gianluigi Quinzi nel main draw. Fuori Luca Vanni. Al primo turno sfiderà Mathieu

Gianluigi Quinzi supera le qualificazioni del torneo ATP 250 di Marrakech.

L’azzurro ha sconfitto al turno decisivo il coreano Duckhee Lee, numero 134 Atp ed ottava testa di serie delle quali, con il punteggio di 62 63 in 1 ora e 18 minuti di partita.

Luca Vanni, invece, è stato eliminato al turno decisivo delle qualificazioni.

Il toscano ha ceduto per 76(4) 76(2), in poco meno di due ore e mezza di partita, al giapponese Taro Daniel, numero 99 del ranking mondiale e prima testa di serie delle quali.

ATP Marrakech Taro Daniel [1] Taro Daniel [1] 7 7 Luca Vanni [7] Luca Vanni [7] 6 6 Vincitore: T. DANIEL Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 3-0* 4-0* 4*-1 4*-2 5-2* 6-2* df 6-6 → 7-6 T. Daniel 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 5-6 → 6-6 L. Vanni 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-5 → 5-6 T. Daniel 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 L. Vanni 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 ace 4-4 → 4-5 T. Daniel 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 L. Vanni 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 T. Daniel 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 3-3 L. Vanni 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 2-2 → 2-3 T. Daniel 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 L. Vanni 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 T. Daniel 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 L. Vanni 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-1* 1-1* 1*-2 2*-2 3-2* 3-3* ace 3*-4 4*-4 5-4* 6-4* df 6-6 → 7-6 L. Vanni 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace ace 6-5 → 6-6 T. Daniel 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 L. Vanni 15-0 30-0 30-15 df 40-15 ace 5-4 → 5-5 T. Daniel 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 4-4 → 5-4 L. Vanni 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace 4-3 → 4-4 T. Daniel 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 L. Vanni 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 T. Daniel 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-2 → 3-2 L. Vanni 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 df ace 2-1 → 2-2 T. Daniel 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 1-1 → 2-1 L. Vanni 15-0 ace 15-15 df 40-15 ace 1-0 → 1-1 T. Daniel 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

0 Aces 166 Double Faults 863% 1st Serve % 53%49/64 (77%) 1st Serve Points Won 39/47 (83%)19/38 (50%) 2nd Serve Points Won 20/41 (49%)2/2 (100%) Break Points Saved 3/3 (100%)12 Service Games Played 128/47 (17%) 1st Return Points Won 15/64 (23%)21/41 (51%) 2nd Return Points Won 19/38 (50%)0/3 (0%) Break Points Won 0/2 (0%)12 Return Games Played 1268/102 (67%) Total Service Points Won 59/88 (67%)29/88 (33%) Total Return Points Won 34/102 (33%)97/190 (51%) Total Points Won 93/190 (49%)

99 Ranking 126

24 Age 31

New York, NY, USA Birthplace Castel del Piano, Italy

Valencia, Spain Residence Foiano della Chiana, Italy

6’3″ (190 cm) Height 6’6″ (198 cm)

168 lbs (76 kg) Weight 207 lbs (94 kg)

Right-Handed Plays Right-Handed

2010 Turned Pro N/A

0/1 Year to Date Win/Loss 0/1

0 Year to Date Titles 0

0 Career Titles 0

$621,462 Career Prize Money $534,767

ATP Marrakech Gianluigi Quinzi Gianluigi Quinzi 6 6 Duckhee Lee [8] Duckhee Lee [8] 2 3 Vincitore: G. QUINZI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 G. Quinzi 15-0 30-0 ace 40-0 5-3 → 6-3 D. Lee 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-2 → 5-3 G. Quinzi 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 A-40 4-2 → 5-2 D. Lee 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 3-2 → 4-2 G. Quinzi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 D. Lee 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 G. Quinzi 15-0 30-0 30-15 df 40-15 1-1 → 2-1 D. Lee 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 1-0 → 1-1 G. Quinzi 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 D. Lee 15-0 15-15 15-30 15-40 5-2 → 6-2 G. Quinzi 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 A-40 4-2 → 5-2 D. Lee 15-0 30-0 40-0 40-15 df 4-1 → 4-2 G. Quinzi 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 4-1 D. Lee 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-0 → 3-1 G. Quinzi 15-0 30-0 ace 40-0 2-0 → 3-0 D. Lee 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 G. Quinzi 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

6 Aces 23 Double Faults 354% 1st Serve % 50%27/32 (84%) 1st Serve Points Won 17/27 (63%)15/27 (56%) 2nd Serve Points Won 13/27 (48%)5/5 (100%) Break Points Saved 0/3 (0%)9 Service Games Played 810/27 (37%) 1st Return Points Won 5/32 (16%)14/27 (52%) 2nd Return Points Won 12/27 (44%)3/3 (100%) Break Points Won 0/5 (0%)8 Return Games Played 942/59 (71%) Total Service Points Won 30/54 (56%)24/54 (44%) Total Return Points Won 17/59 (29%)66/113 (58%) Total Points Won 47/113 (42%)

305 Ranking 134

21 Age 18

Cittadella, Italy Birthplace Jecheon, South Korea

Bradenton Florida, USA Residence Jecheon, South Korea

6’3″ (190 cm) Height 5’9″ (175 cm)

185 lbs (84 kg) Weight 165 lbs (75 kg)

Left-Handed Plays Right-Handed

N/A Turned Pro 2012

0/0 Year to Date Win/Loss 0/1

0 Year to Date Titles 0

0 Career Titles 0

$86,333 Career Prize Money $152,073

(1/WC) Dimitrov, Grigor vs Bye

(PR) Robredo, Tommy vs (Q) Stakhovsky, Sergiy

Albot, Radu vs Almagro, Nicolas

Berlocq, Carlos vs (6) Paire, Benoit

(3) Kohlschreiber, Philipp vs Bye

Jaziri, Malek vs Chardy, Jeremy

(Q) Daniel, Taro vs Struff, Jan-Lennard

(WC) Ahouda, Amine vs (8) Granollers, Marcel

(5) Lorenzi, Paolo vs Garcia-Lopez, Guillermo

Mathieu, Paul-Henri vs (Q) Quinzi, Gianluigi

Basilashvili, Nikoloz vs Vesely, Jiri

Bye vs (4) Zverev, Mischa

(7) Schwartzman, Diego vs Coric, Borna

(WC) El Amrani, Reda vs Delbonis, Federico

Klizan, Martin vs (Q) Djere, Laslo

Bye vs (2) Ramos-Vinolas, Albert

ATP Marrakech 250 | Terra | e482.060 – TD Quali

Court 2 – Ora italiana: 13:00 (ora locale: 12:00 pm)

ATP Marrakech Sergiy Stakhovsky [4] Sergiy Stakhovsky [4] 7 6 Alexander Bublik Alexander Bublik 5 0 Vincitore: S. STAKHOVSKY Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 A. Bublik 15-15 30-15 30-30 30-40 df 5-0 → 6-0 S. Stakhovsky 15-0 30-0 40-0 4-0 → 5-0 A. Bublik 0-15 df 30-15 30-30 30-40 3-0 → 4-0 S. Stakhovsky 15-0 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 A. Bublik 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 S. Stakhovsky 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 A. Bublik 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 6-5 → 7-5 S. Stakhovsky 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-5 → 6-5 A. Bublik 15-0 15-15 15-30 15-40 4-5 → 5-5 S. Stakhovsky 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 4-4 → 4-5 A. Bublik 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-3 → 4-4 S. Stakhovsky 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 3-3 → 4-3 A. Bublik 0-15 0-30 df 15-30 15-40 df 2-3 → 3-3 S. Stakhovsky 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 2-3 A. Bublik 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 1-2 → 1-3 S. Stakhovsky 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 1-1 → 1-2 A. Bublik 15-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 S. Stakhovsky 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 df 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

