WTA Bogotà: Il Tabellone Principale. C’è Sara Errani. Wild card a Francesca Schiavone.

WTA Bogota International | Terra | $250.000

(1) Bertens, Kiki vs Stojanovic, Nina

Qualifier/Lucky Loser vs Maria, Tatjana

Falconi, Irina vs Jakupovic, Dalila

(WC) Schiavone, Francesca vs (6) Tig, Patricia Maria

(3) Larsson, Johanna vs Qualifier/Lucky Loser

Qualifier/Lucky Loser vs Cepede Royg, Veronica

Vickery, Sachia vs (WC) Mayo, Alyssa

Errani, Sara vs (7) Alexandrova, Ekaterina

(8) Sakkari, Maria vs Soler-Espinosa, Sílvia

Krunic, Aleksandra vs Duque-Mariño, Mariana

Khromacheva, Irina vs (WC) Arango, Emiliana

Qualifier/Lucky Loser vs (4) Arruabarrena, Lara

(5) Linette, Magda vs Qualifier/Lucky Loser

Min, Grace vs Kostova, Elitsa

Allertova, Denisa vs Sorribes Tormo, Sara

Qualifier/Lucky Loser vs (2) Siniakova, Katerina