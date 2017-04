WTA Biel: Qualificazioni. Jasmine Paolini è al turno decisivo

Ottima vittoria di Jasmine Paolini nel secondo turno delle qualificazioni del torneo WTA International di Biel.

L’azzurra ha battuto in rimonta per 26 64 63, in un’ora e 39 minuti di gioco, la ceca Tereza Smitkova, numero 166 Wta e sesta testa di serie delle quali.

Domani al turno decisivo la Paolini troverà dall’altra parte della rete la vincente della sfida tra la bielorussa Aryna Sabalenka, numero 127 Wta e terza testa di serie delle quali, e la ceca Marketa Vondrousova, numero 222 del ranking mondiale.

Jasmine Paolini vs [6] Tereza Smitkova



WTA Biel Jasmine Paolini Jasmine Paolini 2 6 6 Tereza Smitkova [6] Tereza Smitkova [6] 6 4 3 Vincitore: J. PAOLINI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 J. Paolini 15-0 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 T. Smitkova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-2 → 5-3 J. Paolini 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-2 → 5-2 T. Smitkova 0-15 15-15 15-30 15-40 df 3-2 → 4-2 J. Paolini 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 T. Smitkova 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 2-1 → 2-2 J. Paolini 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 T. Smitkova 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 1-0 → 1-1 J. Paolini 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 T. Smitkova 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df 40-A 5-4 → 6-4 J. Paolini 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 5-3 → 5-4 T. Smitkova 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 30-40 df 4-3 → 5-3 J. Paolini 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 3-3 → 4-3 T. Smitkova 15-0 30-0 ace 40-0 ace 3-2 → 3-3 J. Paolini 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 A-40 2-2 → 3-2 T. Smitkova 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 J. Paolini 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 T. Smitkova 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 30-40 0-1 → 1-1 J. Paolini 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 T. Smitkova 15-0 30-0 40-0 ace 2-5 → 2-6 J. Paolini 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 A-40 1-5 → 2-5 T. Smitkova 15-0 ace 40-0 ace 1-4 → 1-5 J. Paolini 0-15 0-30 0-40 df 1-3 → 1-4 T. Smitkova 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 df 1-2 → 1-3 J. Paolini 0-15 df 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 T. Smitkova 0-15 df 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 J. Paolini 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

0 Aces 132 Double Faults 551% 1st Serve % 59%37/45 (82%) 1st Serve Points Won 32/41 (78%)14/44 (32%) 2nd Serve Points Won 12/28 (43%)3/7 (43%) Break Points Saved 0/4 (0%)14 Service Games Played 139/41 (22%) 1st Return Points Won 8/45 (18%)16/28 (57%) 2nd Return Points Won 30/44 (68%)4/4 (100%) Break Points Won 4/7 (57%)13 Return Games Played 1451/89 (57%) Total Service Points Won 44/69 (64%)25/69 (36%) Total Return Points Won 38/89 (43%)76/158 (48%) Total Points Won 82/158 (52%)

207 Ranking 166

21 Age 22

N/A Birthplace Hradec Kralove, Czech Republic

N/A Residence Hradec Kralove, Czech Republic

N/A Height 5′ 9″ (1.76 m)

N/A Weight 139 lbs. (63 kg)

N/A Plays Right-Handed

N/A Turned Pro Pro

2/7 Year to Date Win/Loss 8/6

0 Year to Date Titles 0

0 Career Titles 0

$53,699 Career Prize Money $729,064

WTA Biel International | Indoor | $250.000 – 2° Turno Quali

CENTER COURT – Ora italiana: 12:30 (ora locale: 12:30 pm)

1. [4] Richel Hogenkamp vs Antonia Lottner



WTA Biel Richel Hogenkamp [4] Richel Hogenkamp [4] 3 2 Antonia Lottner Antonia Lottner 6 6 Vincitore: A. LOTTNER Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 A. Lottner 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 2-5 → 2-6 R. Hogenkamp 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 2-4 → 2-5 A. Lottner 15-0 ace 30-0 40-0 ace 2-3 → 2-4 R. Hogenkamp 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-2 → 2-3 A. Lottner 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 R. Hogenkamp 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 A. Lottner 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 R. Hogenkamp 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 A. Lottner 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 R. Hogenkamp 0-15 15-15 40-15 2-5 → 3-5 A. Lottner 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 2-5 R. Hogenkamp 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 A. Lottner 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 40-40 40-A 0-4 → 1-4 R. Hogenkamp 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A df 0-3 → 0-4 A. Lottner 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-2 → 0-3 R. Hogenkamp 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-1 → 0-2 A. Lottner 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1

2. [3] Aryna Sabalenka vs Marketa Vondrousova



WTA Biel Aryna Sabalenka [3] Aryna Sabalenka [3] 6 2 1 Marketa Vondrousova Marketa Vondrousova 2 6 6 Vincitore: M. VONDROUSOVA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 1-6 A. Sabalenka 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 40-40 40-A 1-5 → 1-6 M. Vondrousova 0-15 15-15 15-30 15-40 0-5 → 1-5 A. Sabalenka 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A df 0-4 → 0-5 M. Vondrousova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-3 → 0-4 A. Sabalenka 0-15 0-30 0-40 0-2 → 0-3 M. Vondrousova 15-0 30-0 ace 40-0 0-1 → 0-2 A. Sabalenka 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 M. Vondrousova 0-15 df 15-15 30-15 2-5 → 2-6 A. Sabalenka 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-5 → 2-5 M. Vondrousova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-4 → 1-5 A. Sabalenka 0-15 30-15 30-30 df 40-30 ace 0-4 → 1-4 M. Vondrousova 0-15 15-15 30-15 0-3 → 0-4 A. Sabalenka 15-0 15-15 15-30 15-40 0-2 → 0-3 M. Vondrousova 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 0-2 A. Sabalenka 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 M. Vondrousova 0-15 0-30 0-40 df 5-2 → 6-2 A. Sabalenka 0-15 0-30 0-40 5-1 → 5-2 M. Vondrousova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 4-1 → 5-1 A. Sabalenka 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 df 40-40 A-40 3-1 → 4-1 M. Vondrousova 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 40-40 40-A 2-1 → 3-1 A. Sabalenka 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 M. Vondrousova 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 A. Sabalenka 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 0-0 → 1-0

3. [1] Aliaksandra Sasnovich vs Amra Sadikovic



WTA Biel Aliaksandra Sasnovich [1] Aliaksandra Sasnovich [1] 0 0 Amra Sadikovic • Amra Sadikovic 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 A. Sadikovic 0-0

4. Marie Bouzkova vs Vivien Juhaszova



Il match deve ancora iniziare

COURT 1 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

2. Amandine Hesse vs [8] Ivana Jorovic



WTA Biel Amandine Hesse Amandine Hesse 4 6 6 Ivana Jorovic [8] Ivana Jorovic [8] 6 2 3 Vincitore: A. HESSE Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 A. Hesse 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 6-3 I. Jorovic 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 A. Hesse 0-15 df 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 I. Jorovic 0-15 0-30 15-30 15-40 3-2 → 4-2 A. Hesse 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 2-2 → 3-2 I. Jorovic 0-15 df 0-30 0-40 1-2 → 2-2 A. Hesse 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 1-2 I. Jorovic 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 40-A 0-1 → 1-1 A. Hesse 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 I. Jorovic 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 5-2 → 6-2 A. Hesse 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 ace 4-2 → 5-2 I. Jorovic 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-2 → 4-2 A. Hesse 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 3-2 I. Jorovic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 A. Hesse 0-15 df 0-30 0-40 2-0 → 2-1 I. Jorovic 0-15 0-30 0-40 df 1-0 → 2-0 A. Hesse 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 I. Jorovic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-5 → 4-6 A. Hesse 0-15 0-30 0-40 4-4 → 4-5 I. Jorovic 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 4-3 → 4-4 A. Hesse 15-0 30-0 30-15 df 40-15 3-3 → 4-3 I. Jorovic 15-0 15-15 15-30 15-40 df 2-3 → 3-3 A. Hesse 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-2 → 2-3 I. Jorovic 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 2-2 A. Hesse 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 df 2-0 → 2-1 I. Jorovic 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 A. Hesse 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

3. Lesley Kerkhove vs Valeriya Solovyeva



WTA Biel Lesley Kerkhove Lesley Kerkhove 30 1 3 Valeriya Solovyeva • Valeriya Solovyeva 40 6 0 Game Point Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 V. Solovyeva 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-0 L. Kerkhove 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 2-0 → 3-0 V. Solovyeva 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-0 → 2-0 L. Kerkhove 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 V. Solovyeva 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 1-5 → 1-6 L. Kerkhove 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 df 40-A df 1-4 → 1-5 V. Solovyeva 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 1-3 → 1-4 L. Kerkhove 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 1-2 → 1-3 V. Solovyeva 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 L. Kerkhove 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 V. Solovyeva 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

4. Lina Gjorcheska vs Diana Marcinkevica



Il match deve ancora iniziare