Challenger Barletta: I risultati completi del secondo turno di qualificazione. Sonego e Travaglia al turno finale

Challenger Barletta CH | Terra | e43.000 – TDQ Quali

(1)Filip Krajinovic (SRB) vs (6)Alexey Vatutin (RUS)

(2)Jeremy Jahn (GER) vs (5)Maxime Janvier (FRA)

(3)Guilherme Clezar (BRA) vs (8)Lorenzo Sonego (ITA)

(4)Stefano Travaglia (ITA) vs Cedrik Marcel Stebe (GER) o (7)Aslan Karatsev (RUS)

Challenger Barletta CH | Terra | e43.000 – 2° Turno Quali

Campo Centrale – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [2] Jeremy Jahn vs Giorgio Portaluri



CH Barletta Jeremy Jahn [2] Jeremy Jahn [2] 6 6 Giorgio Portaluri Giorgio Portaluri 2 1 Vincitore: J. JAHN Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 J. Jahn 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 5-1 → 6-1 G. Portaluri 15-0 15-15 15-30 df 15-40 4-1 → 5-1 J. Jahn 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-1 → 4-1 G. Portaluri 0-15 0-30 15-30 15-40 2-1 → 3-1 J. Jahn 30-0 40-0 1-1 → 2-1 G. Portaluri 0-15 df 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 J. Jahn 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 G. Portaluri 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 5-2 → 6-2 J. Jahn 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 df A-40 ace 40-40 A-40 4-2 → 5-2 G. Portaluri 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-1 → 4-2 J. Jahn 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 G. Portaluri 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-0 → 3-1 J. Jahn 15-0 15-15 30-15 40-15 ace ace 2-0 → 3-0 G. Portaluri 15-0 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 J. Jahn 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0

2. Andrea Basso vs [6] Alexey Vatutin



CH Barletta Andrea Basso Andrea Basso 2 3 Alexey Vatutin [6] Alexey Vatutin [6] 6 6 Vincitore: A. VATUTIN Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 A. Vatutin 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 A. Basso 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-5 → 3-5 A. Vatutin 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 A. Basso 15-0 15-15 15-30 15-40 2-3 → 2-4 A. Vatutin 0-15 df 0-30 0-40 1-3 → 2-3 A. Basso 0-15 0-30 0-40 1-2 → 1-3 A. Vatutin 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 0-2 → 1-2 A. Basso 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 ace A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 A. Vatutin 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 A. Basso 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-5 → 2-6 A. Vatutin 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-4 → 2-5 A. Basso 0-15 df 0-30 15-30 30-30 ace 30-40 2-3 → 2-4 A. Vatutin 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 A. Basso 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 A. Vatutin 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 A. Basso 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-0 → 1-1 A. Vatutin 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 40-40 40-A df 0-0 → 1-0

3. Alvaro Lopez San Martin vs [8] Lorenzo Sonego (non prima ore: 14:00)



CH Barletta Alvaro Lopez San Martin Alvaro Lopez San Martin 3 3 Lorenzo Sonego [8] Lorenzo Sonego [8] 6 6 Vincitore: L. SONEGO Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 L. Sonego 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 3-5 → 3-6 A. Lopez San Martin 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 3-4 → 3-5 L. Sonego 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-4 → 3-4 A. Lopez San Martin 0-15 0-30 0-40 15-40 2-3 → 2-4 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 A. Lopez San Martin 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 L. Sonego 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 1-1 → 1-2 A. Lopez San Martin 0-15 0-30 df 0-40 1-0 → 1-1 L. Sonego 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 A. Lopez San Martin 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 3-5 → 3-6 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-4 → 3-5 A. Lopez San Martin 0-15 0-30 0-40 3-3 → 3-4 L. Sonego 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 ace 3-2 → 3-3 A. Lopez San Martin 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 L. Sonego 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 1-2 → 2-2 A. Lopez San Martin 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-2 → 1-2 L. Sonego 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 0-1 → 0-2 A. Lopez San Martin 0-15 0-30 df 15-30 15-40 df 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 0-1

4. [4] Stefano Travaglia vs Gianluca Mager



CH Barletta Stefano Travaglia [4] Stefano Travaglia [4] 6 4 6 Gianluca Mager Gianluca Mager 3 6 1 Vincitore: S. TRAVAGLIA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-1 S. Travaglia 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 5-1 → 6-1 G. Mager 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-1 → 5-1 S. Travaglia 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 40-40 ace A-40 40-40 40-A 4-0 → 4-1 G. Mager 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 3-0 → 4-0 S. Travaglia 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-0 → 3-0 G. Mager 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 S. Travaglia 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 G. Mager 0-15 df 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 S. Travaglia 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 4-4 → 4-5 G. Mager 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 S. Travaglia 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 G. Mager 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 S. Travaglia 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 G. Mager 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 2-1 → 2-2 S. Travaglia 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 G. Mager 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 0-1 → 1-1 S. Travaglia 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 40-A df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 G. Mager 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 5-3 → 6-3 S. Travaglia 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 G. Mager 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 4-3 S. Travaglia 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 4-2 G. Mager 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 df 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 ace 3-1 → 3-2 S. Travaglia 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 G. Mager 0-15 15-15 15-30 15-40 1-1 → 2-1 S. Travaglia 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 0-1 → 1-1 G. Mager 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

Campo 1 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [1] Filip Krajinovic vs Viktor Galovic



CH Barletta Filip Krajinovic [1] Filip Krajinovic [1] 6 6 Viktor Galovic Viktor Galovic 0 4 Vincitore: F. KRAJINOVIC Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 F. Krajinovic 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 6-4 V. Galovic 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-4 → 5-4 F. Krajinovic 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 V. Galovic 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 F. Krajinovic 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 V. Galovic 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-3 → 2-3 F. Krajinovic 15-0 15-15 15-30 15-40 1-2 → 1-3 V. Galovic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 df A-40 1-1 → 1-2 F. Krajinovic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 V. Galovic 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 F. Krajinovic 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-0 → 6-0 V. Galovic 0-15 0-30 0-40 4-0 → 5-0 F. Krajinovic 15-0 30-0 30-15 40-15 3-0 → 4-0 V. Galovic 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 2-0 → 3-0 F. Krajinovic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-0 → 2-0 V. Galovic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0

2. Rameez Junaid vs [5] Maxime Janvier



CH Barletta Rameez Junaid Rameez Junaid 3 1 Maxime Janvier [5] Maxime Janvier [5] 6 6 Vincitore: M. JANVIER Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 R. Junaid 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 1-5 → 1-6 M. Janvier 0-15 df 15-15 30-15 40-15 1-4 → 1-5 R. Junaid 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 df 40-A 1-3 → 1-4 M. Janvier 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 1-3 R. Junaid 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 1-1 → 1-2 M. Janvier 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-1 → 1-1 R. Junaid 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 40-A df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 M. Janvier 15-0 30-0 40-0 40-15 df 3-5 → 3-6 R. Junaid 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-5 → 3-5 M. Janvier 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 R. Junaid 15-0 30-0 40-0 40-15 1-4 → 2-4 M. Janvier 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 1-3 → 1-4 R. Junaid 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-2 → 1-3 M. Janvier 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 1-1 → 1-2 R. Junaid 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 M. Janvier 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

3. [3] Guilherme Clezar vs Mikael Ymer (non prima ore: 14:00)



CH Barletta Guilherme Clezar [3] Guilherme Clezar [3] 1 6 6 Mikael Ymer Mikael Ymer 6 1 4 Vincitore: G. CLEZAR Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 G. Clezar 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-4 → 6-4 M. Ymer 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 G. Clezar 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-3 → 5-3 M. Ymer 15-0 15-15 df 30-15 30-30 df 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 4-2 → 4-3 G. Clezar 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 M. Ymer 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 G. Clezar 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 3-1 M. Ymer 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 2-1 G. Clezar 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-1 → 1-1 M. Ymer 0-15 df 0-30 0-40 df 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 G. Clezar 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 5-1 → 6-1 M. Ymer 15-0 15-15 15-30 15-40 4-1 → 5-1 G. Clezar 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 3-1 → 4-1 M. Ymer 0-15 0-30 0-40 15-40 2-1 → 3-1 G. Clezar 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 1-1 → 2-1 M. Ymer 15-0 ace 30-0 40-0 1-0 → 1-1 G. Clezar 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 M. Ymer 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 ace A-40 ace 1-5 → 1-6 G. Clezar 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-4 → 1-5 M. Ymer 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 1-3 → 1-4 G. Clezar 0-15 0-30 0-40 1-2 → 1-3 M. Ymer 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 G. Clezar 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-0 → 1-1 M. Ymer 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0

4. Cedrik-Marcel Stebe vs [7] Aslan Karatsev