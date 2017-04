Davis Cup: Belgio vs Italia 2 a 1. Doppio. Seppi-Bolelli conquistano il punto dopo aver annullato anche un match point

Andreas Seppi e Simone Bolelli conquistano il primo punto per l’Italia nella sfida contro il Belgio nei quarti di finale di Davis Cup.

La coppia italiana ha sconfitto il duo belga formato da R. Bemelmans / J. de Loore, con il risultato di 46 63 64 36 76 (6) dopo 3 ore e 50 minuti di partita.

Ora il Belgio conduce 2 a 1 sull’Italia. Decisive le sfide di domani in programma dalle ore 14:30.

Primo set: La coppia italiana sotto per 1 a 3, recuperava il break nel sesto gioco.

Sul 3 pari il duo italico annullava tre palle break consecutive ed in qualche modo teneva il servizio, ma dal 3 a 4 la coppia belga metteva a segno un parziale di 12 punti a 3, conquistando in questo modo la frazione per 6 a 4.

Secondo set: Sul 3 a 2 la svolta della frazione con la coppia italiana che conquistava il break a 15 e poi nel game successivo, sul 4 a 2 Simone e Andreas, dal 15-40, annullavano due palle del controbreak (una anche con un ace) e teneva la battuta, prima di chiudere la frazione per 6 a 3, dopo aver tenuto a 0 l’ultimo game di servizio del parziale.

Terzo set: Sul 2 pari il duo belga cedeva ai vantaggi il turno di battuta, dopo aver commesso un doppio fallo sul 40 pari.

Sul 5 a 4, con Bolelli al servizio, la coppia azzurra, dal 40-15, mancava ben sei palle set, ma senza annullare palle break, ed alla settima opportunità a disposizione, teneva il servizio e portava a casa il set per 6 a 4.

Quarto set: Sul 3 a 4, con Seppi al servizio, Simo e Andreas avevano un black-out e subivano un duro parziale di 8 punti a 1 (12-2 dal 3 pari), cedendo la frazione per 6 a 3, dimostrando nel momento decisivo del parziale una certa confusione.

Quinto set: Sul 2 pari, con Bolelli alla battuta, la coppia italiana annullava tre delicate palle break, in due occasioni con la complicità del duo belga, ed in qualche modo teneva il servizio.

Nel game successivo arrivava il break di Bolelli-Seppi, che toglieva a 15 il servizio agli avversari, piazzando sulla palla break una bella risposta di diritto di Simone, con Seppi che chiudeva la facile volèe di diritto e si portavano poi sul 5 a 2.

Sul 5 a 3, con il Bole al servizio, il duo italiano perdeva ai vantaggi il turno di battuta, dopo che sul 40 pari Del Loore metteva a segno un vincente di diritto straordinario e poi sulla palla break Bolelli mandava il diritto in rete dopo uno scambio di diritti continui con Bemelmans.

Nel tiebreak Bolelli-Seppi dopo aver perso un minibreak di vantaggio e annullato sul 5 a 6 un match point (con un servizio vincente di Seppi), metteva a segno il minibreak decisivo sul 7 a 6 (punto conquistato a rete da Bolelli), chiudendo in questo modo la partita per 8 punti a 6.

La partita punto per punto