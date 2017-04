ATP Marrakech: Il Main Draw. Sorteggio non facile per Paolo Lorenzi

Paolo Lorenzi sfiderà Guillermo Garcia Lopez nel primo turno del torneo ATP 250 di Marrakech.

ATP Marrakech 250 | Terra | e482.060

(1/WC) Dimitrov, Grigor vs Bye

(PR) Robredo, Tommy vs Qualifier

Albot, Radu vs Almagro, Nicolas

Berlocq, Carlos vs (6) Paire, Benoit

(3) Kohlschreiber, Philipp vs Bye

Jaziri, Malek vs Chardy, Jeremy

Qualifier vs Struff, Jan-Lennard

(WC) Ahouda, Amine vs (8) Granollers, Marcel

(5) Lorenzi, Paolo vs Garcia-Lopez, Guillermo

Mathieu, Paul-Henri vs Qualifier

Basilashvili, Nikoloz vs Vesely, Jiri

Bye vs (4) Zverev, Mischa

(7) Schwartzman, Diego vs Coric, Borna

(WC) El Amrani, Reda vs Delbonis, Federico

Klizan, Martin vs Qualifier

Bye vs (2) Ramos-Vinolas, Albert