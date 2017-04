ATP Marrakech: Quali. Vanni e Quinzi maratone vincenti. I due sono al turno decisivo

Luca Vanni e Gianluigi Quinzi approdano è al turno decisivo nelle qualificazioni del torneo ATP 250 di Marrakech.

Vanni numero 126 Atp e settima testa di serie delle quali,o ha vinto per 67(8) 75 75 un match/maratona (tre ore ed otto minuti la durata) contro lo spagnolo Inigo Cervantes, numero 135 del ranking mondiale.

Domani Vanni si giocherà l’ingresso mel main draw con il giapponese Taro Daniel, numero 99 del ranking mondiale.

Avanza anche Gianluigi Quinzi, numero 305 Atp, opposto al russo Evgeny Donskoy, numero 103 del ranking mondiale, “famoso” per essere l’unico tennista che è riuscito a battere Roger Federer in questo 2017,

L’azzurro si è imposto per 76 (4) 36 63 dopo 2 ore e 11 minuti di partita.

Al turno finale sfiderà Duck Hee Lee, classe 1998 e n.134 ATP.

1. Inigo Cervantes vs [7] Luca Vanni



ATP Marrakech Inigo Cervantes Inigo Cervantes 7 5 5 Luca Vanni [7] Luca Vanni [7] 6 7 7 Vincitore: L. VANNI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 5-7 I. Cervantes 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 5-6 → 5-7 L. Vanni 30-0 30-15 30-30 40-30 5-5 → 5-6 I. Cervantes 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 L. Vanni 15-0 40-0 4-4 → 4-5 I. Cervantes 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-4 → 4-4 L. Vanni 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 df A-40 3-3 → 3-4 I. Cervantes 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 L. Vanni 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-3 → 2-3 I. Cervantes 0-15 0-30 0-40 df 1-2 → 1-3 L. Vanni 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 1-1 → 1-2 I. Cervantes 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 L. Vanni 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 I. Cervantes 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 30-40 5-6 → 5-7 L. Vanni 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 5-5 → 5-6 I. Cervantes 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-5 → 5-5 L. Vanni 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 I. Cervantes 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 4-4 L. Vanni 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 3-3 → 3-4 I. Cervantes 15-0 30-0 40-0 ace 2-3 → 3-3 L. Vanni 15-0 15-15 df 30-15 40-15 2-2 → 2-3 I. Cervantes 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 L. Vanni 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 I. Cervantes 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 L. Vanni 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 ace 3-2* 4-2* 4*-3 4*-4 4-5* 4-6* ace 5*-6 6*-6 7-6* 7-7* 8*-7 df 9-8* 6-6 → 7-6 L. Vanni 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 6-5 → 6-6 I. Cervantes 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 5-5 → 6-5 L. Vanni 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 4-5 → 5-5 I. Cervantes 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 ace A-40 3-5 → 4-5 L. Vanni 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-4 → 3-5 I. Cervantes 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 df 3-3 → 3-4 L. Vanni 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 3-2 → 3-3 I. Cervantes 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 L. Vanni 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 I. Cervantes 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 1-1 → 2-1 L. Vanni 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 1-0 → 1-1 I. Cervantes 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

7 Aces 86 Double Faults 446% 1st Serve % 57%37/51 (73%) 1st Serve Points Won 52/73 (71%)34/61 (56%) 2nd Serve Points Won 31/54 (57%)5/9 (56%) Break Points Saved 10/12 (83%)18 Service Games Played 1821/73 (29%) 1st Return Points Won 14/51 (27%)23/54 (43%) 2nd Return Points Won 27/61 (44%)2/12 (17%) Break Points Won 4/9 (44%)18 Return Games Played 1871/112 (63%) Total Service Points Won 83/127 (65%)44/127 (35%) Total Return Points Won 41/112 (37%)115/239 (48%) Total Points Won 124/239 (52%)

2. [2] Evgeny Donskoy vs Gianluigi Quinzi



ATP Marrakech Evgeny Donskoy [2] Evgeny Donskoy [2] 6 6 3 Gianluigi Quinzi Gianluigi Quinzi 7 3 6 Vincitore: G. QUINZI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 G. Quinzi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-5 → 3-6 E. Donskoy 0-15 0-30 15-40 30-40 40-40 40-A 3-4 → 3-5 G. Quinzi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace ace 3-3 → 3-4 E. Donskoy 15-0 30-0 40-0 40-15 df 2-3 → 3-3 G. Quinzi 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 E. Donskoy 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A df 2-1 → 2-2 G. Quinzi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-1 → 2-1 E. Donskoy 0-15 df 15-15 30-15 ace 40-15 ace ace 0-1 → 1-1 G. Quinzi 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 E. Donskoy 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 G. Quinzi 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 5-2 → 5-3 E. Donskoy 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 5-1 → 5-2 G. Quinzi 0-15 0-30 0-40 4-1 → 5-1 E. Donskoy 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-1 → 4-1 G. Quinzi 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 2-1 → 3-1 E. Donskoy 15-0 30-0 30-15 df ace 1-1 → 2-1 G. Quinzi 15-0 30-0 1-0 → 1-1 E. Donskoy 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 ace 1-2* 1-3* 1*-4 1*-5 2-5* 2-6* 3*-6 4*-6 6-6 → 6-7 E. Donskoy 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 5-6 → 6-6 G. Quinzi 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 E. Donskoy 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 30-40 5-4 → 5-5 G. Quinzi 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 ace 5-3 → 5-4 E. Donskoy 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 4-3 → 5-3 G. Quinzi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 4-2 → 4-3 E. Donskoy 15-0 ace 30-0 30-15 df 30-30 40-30 ace 3-2 → 4-2 G. Quinzi 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-2 → 3-2 E. Donskoy 0-15 0-30 0-40 df 15-40 2-1 → 2-2 G. Quinzi 0-15 15-15 15-30 15-40 1-1 → 2-1 E. Donskoy 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 0-1 → 1-1 G. Quinzi 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

12 Aces 66 Double Faults 154% 1st Serve % 57%36/48 (75%) 1st Serve Points Won 41/59 (69%)18/41 (44%) 2nd Serve Points Won 19/44 (43%)4/9 (44%) Break Points Saved 5/10 (50%)15 Service Games Played 1518/59 (31%) 1st Return Points Won 12/48 (25%)25/44 (57%) 2nd Return Points Won 23/41 (56%)5/10 (50%) Break Points Won 5/9 (56%)15 Return Games Played 1554/89 (61%) Total Service Points Won 60/103 (58%)43/103 (42%) Total Return Points Won 35/89 (39%)97/192 (51%) Total Points Won 95/192 (49%)

ATP Marrakech 250 | Terra | e482.060 – 1° Turno Quali

Court 2 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Alexander Bublik vs [6] Roberto Carballes Baena



ATP Marrakech Alexander Bublik Alexander Bublik 6 6 Roberto Carballes Baena [6] Roberto Carballes Baena [6] 4 4 Vincitore: A. BUBLIK Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 A. Bublik 15-15 df 30-15 40-15 40-30 df 5-4 → 6-4 R. Carballes Baena 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-4 → 5-4 A. Bublik 0-15 0-30 df 15-30 15-40 df 4-3 → 4-4 R. Carballes Baena 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 4-3 A. Bublik 15-0 15-15 df 30-30 30-40 df df 4-1 → 4-2 R. Carballes Baena 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-1 → 4-1 A. Bublik 15-0 15-15 df 15-30 df 30-30 40-30 ace 2-1 → 3-1 R. Carballes Baena 0-15 df 0-30 0-40 1-1 → 2-1 A. Bublik 15-0 15-15 df 15-30 df 30-30 40-30 40-40 40-A df 40-40 0-1 → 1-1 R. Carballes Baena 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 A. Bublik 15-0 30-0 40-15 40-30 5-4 → 6-4 R. Carballes Baena 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-4 → 5-4 A. Bublik 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 df 4-3 → 4-4 R. Carballes Baena 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-2 → 4-3 A. Bublik 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df df 4-1 → 4-2 R. Carballes Baena 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A df 3-1 → 4-1 A. Bublik 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A df 40-40 40-A df 40-40 A-40 2-1 → 3-1 R. Carballes Baena 0-15 df 30-15 40-15 40-30 df 2-0 → 2-1 A. Bublik 30-0 ace 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 df A-40 1-0 → 2-0 R. Carballes Baena 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 df 0-0 → 1-0

2. [4] Sergiy Stakhovsky vs [WC] Ayoub Chakrouni



ATP Marrakech Sergiy Stakhovsky [4] Sergiy Stakhovsky [4] 6 6 Ayoub Chakrouni Ayoub Chakrouni 0 2 Vincitore: S. STAKHOVSKY Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 A. Chakrouni 0-15 0-30 0-40 5-2 → 6-2 S. Stakhovsky 15-0 30-0 30-15 40-30 4-2 → 5-2 A. Chakrouni 15-0 30-0 30-15 4-1 → 4-2 S. Stakhovsky 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-1 → 4-1 A. Chakrouni 0-15 0-30 0-40 2-1 → 3-1 S. Stakhovsky 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 1-1 → 2-1 A. Chakrouni 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 S. Stakhovsky 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 A. Chakrouni 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 df 5-0 → 6-0 S. Stakhovsky 15-0 30-0 40-0 40-15 4-0 → 5-0 A. Chakrouni 0-15 0-30 0-40 3-0 → 4-0 S. Stakhovsky 15-0 30-0 40-0 40-15 2-0 → 3-0 A. Chakrouni 0-15 df 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 S. Stakhovsky 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

3. Alexander Zhurbin vs [8] Duckhee Lee (non prima ore: 16:00)



ATP Marrakech Alexander Zhurbin Alexander Zhurbin 3 1 Duckhee Lee [8] Duckhee Lee [8] 6 6 Vincitore: D. LEE Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 D. Lee 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-5 → 1-6 A. Zhurbin 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 1-4 → 1-5 D. Lee 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 df A-40 1-3 → 1-4 A. Zhurbin 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-2 → 1-3 D. Lee 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 A. Zhurbin 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 D. Lee 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 A. Zhurbin 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-5 → 3-6 D. Lee 0-15 0-30 0-40 2-5 → 3-5 A. Zhurbin 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 2-4 → 2-5 D. Lee 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 A. Zhurbin 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 1-3 → 2-3 D. Lee 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 1-3 A. Zhurbin 15-0 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 D. Lee 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 A. Zhurbin 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0

Court 1 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 11:00 am)

3. Alexander Ward vs [5] Andrey Rublev



ATP Marrakech Alexander Ward Alexander Ward 7 6 Andrey Rublev [5] Andrey Rublev [5] 6 4 Vincitore: A. WARD Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 A. Ward 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 5-4 → 6-4 A. Rublev 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-3 → 5-4 A. Ward 15-0 15-15 df 30-15 40-15 ace ace 4-3 → 5-3 A. Rublev 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-2 → 4-3 A. Ward 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 ace 3-2 → 4-2 A. Rublev 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-2 → 3-2 A. Ward 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 1-2 → 2-2 A. Rublev 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 A. Ward 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 A. Rublev 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-1* 1-1* 1*-2 2*-2 3-2* 4-2* 5*-2 5*-3 6-3* 6-4* 6*-5 6-6 → 7-6 A. Rublev 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 6-5 → 6-6 A. Ward 30-0 40-0 5-5 → 6-5 A. Rublev 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 df 4-5 → 5-5 A. Ward 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-5 → 4-5 A. Rublev 0-15 0-30 0-40 15-40 2-5 → 3-5 A. Ward 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-5 → 2-5 A. Rublev 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-4 → 1-5 A. Ward 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 df 1-3 → 1-4 A. Rublev 15-0 30-0 40-15 40-30 40-40 A-40 1-2 → 1-3 A. Ward 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 40-40 40-A 1-1 → 1-2 A. Rublev 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 A. Ward 15-0 30-0 ace 40-0 0-0 → 1-0

Court 4 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [1] Taro Daniel vs [WC] Taha Tifnouti



ATP Marrakech Taro Daniel [1] Taro Daniel [1] 6 6 Taha Tifnouti Taha Tifnouti 0 1 Vincitore: T. DANIEL Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 T. Daniel 15-0 30-0 40-0 5-1 → 6-1 T. Tifnouti 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 ace 40-A 4-1 → 5-1 T. Daniel 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 df 40-30 3-1 → 4-1 T. Tifnouti 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 3-0 → 3-1 T. Daniel 15-0 30-0 40-0 40-15 2-0 → 3-0 T. Tifnouti 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 30-40 ace 1-0 → 2-0 T. Daniel 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 T. Tifnouti 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 5-0 → 6-0 T. Daniel 15-0 30-0 30-15 40-15 4-0 → 5-0 T. Tifnouti 0-15 15-15 15-30 15-40 3-0 → 4-0 T. Daniel 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 T. Tifnouti 0-15 df 0-30 df 15-30 15-40 1-0 → 2-0 T. Daniel 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

2. [3] Marius Copil vs Laslo Djere