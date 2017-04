Davis Cup: Parlano Barazzutti, Seppi e Lorenzi

Barazzutti : “Il Belgio soprattutto in casa e su questa superficie è davvero molto forte, lo dimostra la finale conquistata due anni fa. Peccato per il match perso da Lorenzi, forse poteva servire meglio sul 5-4 del quarto set e allungare la sfida al quinto. Però sia Paolo che Andreas hanno dato tutto.

Ora c’è da pensare al doppio. Siamo sotto 2-0, è una situazione difficile contro avversari molto competitivi, ma dobbiamo pensare ad punto alla volta, inutile fare calcoli. In questo momento la mia preoccupazione è mettere in campo il miglior doppio possibile. Per restare in corsa dobbiamo vincerlo e ci proveremo fino all’ultima palla”.

Seppi : “Sapevo che il mio avversario è molto solido, sono partito molto forte e ho giocato i primi sette, otto game ad un ritmo altissimo centrando anche il break. Purtroppo non ho avuto la sua stessa intensità, ho accusato alti e bassi, mentre Goffin è stato più continuo”.

Lorenzi : “Nel quarto set ho avuto la mia chance quanto meno per allungare la partita. Peccato non averla sfruttata.

Peccato per quel primo quindici sul 5-4 in mio favore nel quarto parziale, servivo per il set, ho fatto serve and volley e giocato un’ottima volée ma lui si è inventato un passante di contro balzo pazzesco e un po’ casuale. Dopo aver vinto il primo set al tie break sono un po’ calato al servizio, Darcis è entrato più dentro il campo e per un’oretta buona ha giocato davvero bene. Si spiega così il doppio 61. Poi, però, stavo per riaprire la partita e al quinto set in Davis può accadere di tutti. Peraltro sul finire del quarto mi sembrava più stanco e serviva con minor incisività. Non penso di aver fatto scelte sbagliate. Ho cercato sempre di attaccarlo per mettergli pressione soprattutto sul rovescio, ma la superficie veloce e le palline che rimbalzano poco favorivano certamente lui. E’ stato più bravo e più fortunato”.