WTA Biel: Il Tabellone di Qualificazione. C’è Jasmine Paolini

C’è Jasmine Paolini nelle qualificazioni del torneo WTA International di Biel.

L’azzurra affronterà all’esordio la bulgara Aleksandrina Naydenova, classe 1992 e n.246 WTA.

WTA Biel International | Indoor hard | $250.000

(1) Sasnovich, Aliaksandra vs Bye

Sadikovic, Amra vs Sugnaux, Tess

Savchuk, Olga vs Gjorcheska, Lina

Marcinkevica, Diana vs (7) Komardina, Anastasiya

(2) Sramkova, Rebecca vs Bouzkova, Marie

Silva, Eden vs Juhaszova, Vivien

(WC) Waltert, Simona vs Hesse, Amandine

(WC) Knoll, Xenia vs (8) Jorovic, Ivana

(3) Sabalenka, Aryna vs (WC) In-Albon, Ylena

Andrianjafitrimo, Tessah vs Vondrousova, Marketa

Paolini, Jasmine vs Naydenova, Aleksandrina

Fett, Jana vs (6) Smitkova, Tereza

(4) Hogenkamp, Richel vs (WC) Proese, Natalie

Lottner, Antonia vs Schmiedlova, Anna Karolina

(WC) Kung, Leonie vs Kerkhove, Lesley

Solovyeva, Valeriya vs (5) Korpatsch, Tamara

CENTER COURT – Ora italiana: 09:30 (ora locale: 9:30 am)

1. [WC] Simona Waltert vs Amandine Hesse

2. Amra Sadikovic vs Tess Sugnaux

3. [WC] Xenia Knoll vs [8] Ivana Jorovic

4. [WC] Leonie Kung vs Lesley Kerkhove

5. [3] Aryna Sabalenka vs [WC] Ylena In-Albon

6. [2] Rebecca Sramkova vs Marie Bouzkova

7. Diana Marcinkevica vs [7] Anastasiya Komardina

8. Eden Silva vs Vivien Juhaszova (non prima ore: 19:00)

COURT 1 – Ora italiana: 09:30 (ora locale: 9:30 am)

1. Jana Fett vs [6] Tereza Smitkova

2. Jasmine Paolini vs Aleksandrina Naydenova

3. [4] Richel Hogenkamp vs [WC] Natalie Proese

4. Antonia Lottner vs Anna Karolina Schmiedlova

5. Valeriya Solovyeva vs [5] Tamara Korpatsch

6. Tessah Andrianjafitrimo vs Marketa Vondrousova

7. Olga Savchuk vs Lina Gjorcheska (non prima ore: 18:00)