ATP Challenger Città della Disfida 2017, Elena Pero: “Eventi importanti per il movimento tennistico nazionale” La commentatrice di Sky Sport parla alla vigilia dell’evento

“La Puglia è un bacino importante per il nostro tennis ed eventi di questo tipo lo attestano. Basti pensare alla coppia Vinci-Pennetta, due ragazze straordinarie e di grandissimo talento“. Parola di Elena Pero, voce e volto storico del tennis per l’emittente televisiva Sky Sport, che ha risposto alle nostre domande durante il Festival del Giornalismo 2017 in corso a Perugia, dove è stata ospite durante un panel incentrato sul ritmo nella narrazione sportiva. E ritmo è la parola d’ordine della diciottesima edizione del challenger Atp “Città della disfida”, torneo internazionale organizzato dalla “Wave Productions” e in programma a Barletta (BT) dall’8 al 16 aprile. Domani in mattinata avranno il via le qualificazioni, mentre lunedì 10 aprile sarà tempo di avviare il Main Draw, con la finalissima programmata nella domenica di Pasqua.

Nell’entry list ufficializzata dall’Atp, a guidare l’elenco degli iscritti è il portoghese Gastao Elias numero 89 del ranking Atp. Nella lista dei top 100 c’è anche il britannico Aljaz Bedene (94), nome già conosciuto al pubblico barlettano per aver vinto l’open nel 2011 e nel 2012.

Le quattro Wild Card sono state assegnate a Matteo Berrettini, Andrea Pellegrino, Matteo Donati e Lukas Rosol. “Ci sono nomi di valore, da quello che leggo. Si tratta di un momento particolare della stagione, nel quale si rodano i muscoli e la mente -ha spiegato la Pero- Tanti tennisti hanno modo di verificare le proprie condizioni fisiche e capire a che punto sono. Bisogna dare grandi meriti a chi con tanti sacrifici organizza questo tipo di tornei e permette di alimentare un importante movimento”.

Ma non finisce qui: nel listone dei partecipanti ci sono anche tennisti esperti come lo spagnolo Albert Montanes (175) e il tedesco Daniel Brands (209). Ci sarà anche il giovane svedese Elias Ymer, vincitore della passata edizione, così come non mancheranno i talenti da seguire: il greco Stefanos Tsitsipas (204), il norvegese Casper Ruud (128) e lo slovacco Norbet Gombos (113). Sei sono gli italiani che accedono direttamente al tabellone principale: Alessandro Giannessi (numero 124 in classifica), Federico Gaio (146), il tarantino Thomas Fabbiano (168), Marco Cecchinato (174), Stefano Napolitano (177) e Lorenzo Giustino (210).

L’Atp Challenger Città della Disfida 2017 è dotato di un montepremi di 42.500 euro e si giocherà sui campi in terra battuta del Circolo Tennis Hugo Simmen di Barletta. Ingresso gratuito. Ma l’evento andrà oltre lo sport. Nell’organizzazione affidata alla Wave Production, oltre agli incontri di tennis, sono in programma altre iniziative che animeranno il villaggio sportivo che si snoderà attorno alla piscina del circolo tennis.