Andy Murray si prepara per Monte Carlo e si allena con il greco Stefanos Tsitsipas

Andy Murray si sta preparando in questi giorni in maniera intensa sulla terra battuta in preparazione per la stagione sul rosso, che inizierà per il n.1 del mondo dal torneo di Monte Carlo in programma tra 10 giorni.

Lo scozzese si sta preparando alla Patrick Mouratoglou Academy, dove si è allenato in questi giorni anche con una delle grandi promesse del tennis maschile, il greco Stefanos Tsitsipas.