Roland Garros: Errani, Bencic e Lisicki rischiano di giocare le quali

Sono tante le giocatrici che attualmente si trovano in grande difficoltà. Fra tutte, spiccano i nomi di Sara Errani, Belinda Bencic e Sabine Lisicki che, ora come ora, non entrerebbero nel tabellone principale del Roland Garros e dovrebbero giocare le qualificazioni.

Oltre a loro, anche la campionessa dell’edizione 2010, Francesca Schiavone, sarebbe costretta a partire dal tabellone cadetto.

Ovviamente, le quattro giocatrici appena citate sperano di poter ricevere una wild card, anche se le possibilità non sono molte. Un invito per il tabellone principale, infatti, sembra poter andare a Maria Sharapova, al rientro dopo la squalifica per doping. Le altre wild card dovrebbero poi essere assegnate a giocatrici francesi, una tennista australiana e una statunitense, come da tradizione.

Lorenzo Carini