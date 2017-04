Davis Cup: La divertente battuta di Seppi su Fabio Fognini

Un tweet di Yves Simon, giornalista belga, ha fatto il giro di Twitter.

Questo tweet riferiva di un fatto particolare accaduto in conferenza stampa di Corrado Barazzutti, che annunciava i problemi fisici di Fabio Fognini: “Ha male a un mano e a un piede”.

Mentre lo diceva Andreas Seppi ridendo aggiungeva: “E al cervello”. Barazzutti si girava verso Andreas e lo fulminava: “Seppi!”.

Wow. Davis Cup (Bel-Ita): When Barazzutti told the press that Fognini was injured to his wrist and foot, Seppi added "and brain"! One point!

