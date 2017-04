Davis Cup: Belgio vs Italia. Le dichiarazioni della squadra italiana “Il campo è veloce ma i nostri sono abituati a giocare su tutte le superfici”

Queste le dichiarazioni della squadra italiana di Davis alla vigilia della sfida contro il Belgio nei quarti di finale di Davis Cup.

Barazzutti : “Il campo è veloce ma i nostri sono abituati a giocare su tutte le superfici e in questi giorni di allenamento si sono adattati. Il loro numero due Darcis è un ottimo giocatore da Davis, in questa competizione si esalta e lo ha dimostrato nel turno precedente contro al Germania. Lo stesso vale per Goffin, che è stato capace di entrare nei top ten. Però anche i nostri ragazzi interpretano bene le sfide in Davis, sono molto motivati e daranno il massimo contro un team che solo due anni fa ha raggiunto la finale”.

Lorenzi : “Sarà un match duro. Darcis in Davis è molto solido. A Francoforte contro la Germania non c’era Goffin e da solo ha praticamente battuto la Germania vincendo i singolari sia con Zverev che con Kohlschreiber. Sto bene e spero di dare sin da subito il mio contributo, sarebbe importante partire con il piede giusto e regalare alla squadra il primo punto.

Confermo quando dice Corrado, la superficie è veloce e le palline rimbalzano poco. Un vantaggio per i nostri avversari, ma ci siamo abituati”.

Seppi : “Sarebbe importante scendere in campo sull’uno a zero a nostro favore. Con Goffin ho perso due volte ma è un avversario che ti fa giocare molti scambi. Il Belgio gioca in casa ed è favorito, ma noi ce la giocheremo fino in fondo e non partiamo certo battuti. In Davis ci esaltiamo, ci crediamo e proveremo a vincere come abbiamo già fatto in Argentina”.