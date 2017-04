Younes El Aynaoui rientra nel ranking ATP

Younes El Aynaoui, ex-numero 14 ATP (best ranking centrato nel 2003), lunedì è tornato a figurare all’interno della classifica mondiale a dispetto dei quarantacinque anni d’eta.

Per riuscirvi, ad ogni modo, il tennista marocchino aveva dovuto vincere due settimane fa il primo turno in Future in Bahrain, dopo aver passato le qualificazioni e conquistando in questo modo il un punto ATP.

Il veterano appare adesso alla posizione n°1757 del ranking, avendo guadagnato soltanto un punto. Le occasioni per ottenerne degli altri non mancheranno, tuttavia, visto che El Aynaoui ha in programma di disputare diversi Futures nei prossimi mesi: gli impegni saranno tutti in Medio Oriente, dove il marocchino è un vero e proprio idolo.

Edoardo Gamacchio