Nick Kyrgios vende sui social la sua prima auto

Nick Kyrgios è sempre più un personaggio del mondo del tennis.

L’australiano ha deciso di scrivere un post sulla sua pagina Facebook per vendere la prima macchina avuta nella sua vita, una BMW blu Sedan modello 2015. “Non posto cose del genere sui social, ma facciamo un’eccezione questa volta… E’ in ottime condizioni, è stata portata in maniera meticolosa, ha tutti i comfort, ha solamente 16.000 km, nuove gomme con interni in pelle. Chi è interessato, per favore mi contatti in privato.”

Sono arrivate, come ovvio, alcune reazioni degli utenti: “Qualcuno ha bisogno di soldi per coprire le spese in vista della stagione sul rosso…” – risponde Nick “Ho guadagnato 280 mila dollari raggiugendo le semifinali di Miami, probabilmente non credo proprio amico”. “Posso metterla all’asta al posto tuo? – Risposta di Nick “Certo, poi scelgo io a quale associazione benefica dare il ricavato?” A chi gli propone di venderla a sei mila dollari, Kyrgios infine risponde: “Sì certo, ti posso vendere il tappo del serbatoio a quel prezzo”.