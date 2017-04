Le parole di Fabio Fognini dopo il forfait in Davis: “Nonostante i trattamenti fatti sono ancora molto affaticato”

Fabio Fognini: “In questo momento vi scrivo vivendo emozioni contrastanti, da un lato sono felice di aver raggiunto un ottimo risultato a Miami, dall’altro invece, preoccupato per le difficoltà che sto avendo fisicamente a riprendermi dal dolore al polso destro e al tallone sinistro.”

“Nonostante i trattamenti fatti, sono ancora estremamente affaticato. La Coppa Davis per me rappresenta qualcosa di molto importante e far parte di questo Team mi emoziona sempre, ma purtroppo questa volta a malincuore non potrò essere in Belgio ad aiutare i miei compagni. Tiferò sicuramente da casa. Mi dispiace tanto. Forza ragazzi sono con voi!”