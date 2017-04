Annullata la squalifica di Camila Giorgi: Le motivazioni

Ecco le motivazioni della Corte Federale d’Appello che ha ribaltato il dispositivo di primo grado del Tribunale Federale, con cui Camila Giorgi era stata condannata a 9 mesi di squalifica e al pagamento di 30mila euro di multa per non aver risposto alla convocazione in Fed Cup nel match contro la Spagna dell’aprile 2016.

Ecco le motivazioni Complete