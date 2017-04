Challenger Barletta: Deciso anche l’ultimo invito. Arriva Lukas Rosol

Al 31enne Lukas Rosol è stata assegnata la quarta wild card dell’edizione 2017 del challenger Atp “Città della Disfida” di Barletta (BT).

Dopo i giovani italiani Andrea Pellegrino, Matteo Berrettini e Matteo Donati, l’esperto tennista ceco è il destinatario del quarto ed ultimo “invito” da parte dell’organizzazione del torneo. Un nome di richiamo e di grande esperienza che alza notevolmente il livello tecnico e di attenzione verso la competizione che andrà in scenda dal 10 al 16 aprile, mentre le qualificazioni si giocheranno sabato 8 e domenica 9, sempre sui campi in terra rossa del circolo tennis “Hugo Simmen” di Barletta.

Rosol è stato nel 2014 il numero 26 al mondo e attualmente occupa la 162esima posizione nel ranking Atp. Nel proprio curriculum spiccano i due tornei Atp vinti a Bucarest (Romania) nel 2013 e Winston-Salem (Stati Uniti) nel 2014. Tra le sfide di maggior rilievo della sua carriera quella in cui, a Wilbledon nel 2012, superò in cinque set il grande Rafa Nadal. Il tennista della Repubblica Ceca ha fatto anche parte della nazionale del suo Paese, che per due anni ha conquistato la Coppa Davis nel 2012 e 2013. Rosol arriva a Barletta per rilanciarsi in classifica e per giocare al meglio un torneo che si appresta a vivere dieci giorni di grande partecipazione. Nell’organizzazione affidata alla Wave Production, infatti, oltre agli incontri di tennis (con ingresso gratuito), sono in programma altre iniziative che animeranno il villaggio sportivo che si snoderà attorno alla piscina del circolo tennis.