Davis Cup: Tegola sull’Italia. Non ci sarà Fabio Fognini

“Purtroppo Fabio non ce la fa, non ha recuperato dall’infortunio e non potrà raggiungere la squadra qui a Charleroi. Siamo tutti molto dispiaciuti”.

Queste le dichiarazioni di Corrado Barazzutti che ha annunciato in questo modo il forfait del tennista ligure nell’incontro tra Belgio e Italia che si sfideranno dal prossimo venerdì nei quarti di Coppa Davis.

I problemi al polso sinistro e al piede sinistro (una fascite plantare) hanno costretto Fognini allo stop. Al suo posto Alessandro Giannessi che sarà per la prima volta nel quartetto titolare.