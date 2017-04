Davis Cup: Belgio vs Italia. Parla la squadra belga. Goffin “Siamo i favoriti, ma ogni partita sarà difficile”

Queste le dichiarazioni della squadra belga che sfiderà l’Italia nel prossimo fine settimana nei quarti di finale di Davis Cup.

David Goffin “Sono felice di essere qui dopo un lungo percorso in America. Rincontrare i miei compagni e tutto lo staff è come una boccata d’aria fresca. Siamo i favoriti, ma ogni partita sarà difficile e sappiamo come le previsioni possono essere ribaltate, d’altronde lo abbiamo visto contro la Germania. Fognini? È un ottimo giocatore in grado di giocare ad un alto livello. Se sarà presente, l’Italia sarà un po’ più forte. Vedremo in che condizioni saranno mentalmente e fisicamente.”

Steve Darcis : “Non è stato facile all’inizio, ma mia figlia ha recuperato dall’intervento chirurgico e sta bene. Non ho giocato molto nell’ultimo periodo, ma mi sto allenando bene e ho abbastanza esperienza per dire che non aver giocato per alcune settimane non mi ha condizionato. Mi sono riposato e sono pronto per giocare al meglio”. Anche se giochiamo in casa, le probabilità sono 50 e 50. La preparazione è la stessa di quella fatta per le altre gare e l’obiettivo non cambia: dobbiamo vincere tre partite.”

Il capitano Johan Van Herck : “A differenza della trasferta in Germania, dove non abbiamo affrontato una vera squadra, questo week-end di fronte a noi ci sarà ci sarà un vero team di Coppa Davis. Hanno giocatori di spessore, che in nazionale riescono sempre a dare il massimo. Ogni singolo punto sarà complicato.”