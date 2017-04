Masters 1000 Roma: Ecco l’entry list. I top 50 sono iscritti automaticamente come per tutti i Masters 1000 obbligatori

Come ogni anno è uscita l’entry list del torneo Masters 1000 di Roma.

Come di consueto per i top 50 è obbligatoria l’iscrizione e vengono inseriti automaticamente al torneo.

Parlare di presenze di questo o quel giocatore non ha alcun senso se lo stesso tennista, in questo caso Federer, ha lasciato pochi dubbi su quello che farà nelle prossime settimane.

ROMA (CL) €4,273,775 /56 Q28 (15-21 maggio 2017)