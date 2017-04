Davis Cup: Belgio vs Italia. Le dichiarazioni della squadra italiana. Barazzutti “Stiamo aspettando notizie da Fabio. Nel torneo di Miami la situazione purtroppo è peggiorata”

Queste le dichiarazioni della squadra italiana che da venerdì prossimo sarà impegnata a Charleroi nella sfida dei quarti di finale di Davis Cup tra Belgio e Italia.

Barazzutti : “Stiamo aspettando notizie da Fabio per conoscere quali sono le sue condizioni spiega il capitano azzurro. Si sta portando dietro un problema al polso e al piede da qualche settimana e a Miami la situazione purtroppo è peggiorata. Giannessi è venuto con noi come quinto giocatore come già accaduto al primo turno nella trasferta in Argentina. Se Fabio non dovesse farcela farà parte del quartetto da schierare contro il Belgio.

Darcis gioca sempre molto bene in Davis, praticamente al primo turno ha battuto quasi da solo la Germania. E qui con lui c’è anche Goffin, che è un ottimo giocatore”. Proprio Darcis, 33 anni e numero 53 del ranking Atp, non gioca dal torneo di Delray Beach di fine febbraio dove si era ritirato nei quarti tornando a casa per problemi familiari: Camille, la figlia di quattro anni, è stata operata al cuore per una malformazione congenita e ora sta bene”.

Paolo Lorenzi : “Ci stiamo allenando e siamo pronti. Il campo è veloce e le palline, le stesse che usano al Roland Garros, rimbalzano poco. Però abbiamo altri due giorni per abituarci”.