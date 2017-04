Livetennis vi propone la classifica storica per i tornei del Grand Slam (media punti). Si parte con l’Australian Open

Livetennis vi propone la classifica storica per i torneo del Grand Slam finalizzata alla creazione di una media punti per i tornei del Grand Slam del singolare maschile.

Si sono presi in considerazione i tennisti più importanti dagli anni 50’ allargando ancora di più la mia ricerca a partire dagli anni 90’ fino ad oggi. Riteniamo sia utile per valutare in particolar modo la continuità del singolo tennista nei tornei più importanti. Prendendo in considerazione tutti i risultati ottenuti da un singolo tennista in tutte le prove del Grand Slam disputate e da questi dati fare la media punti per ogni singolo Slam, e una media punti Grand Slam totale. Vanno specificate alcune casistiche: ho considerato innanzitutto come punteggi la distribuzione punti attuale:

Quindi anche per i tornei dello Slam non troppo recenti dove il conteggio non era lo stesso ho mantenuto le medesime condizioni per rendere tutto equilibrato.

Per alcune situazioni come gli Australian Open, dove il tabellone principale fino al 1981 era di 64 partecipanti ho deciso di calcolare con il seguente metodo:

Ovviamente anche se i tabelloni dello slam australiano per diverso tempo erano disertati dai più forti è stato mantenuto lo stesso criterio di calcolo perché rimane comunque uno slam a tutti gli effetti e come tale è da considerarsi. Piuttosto alcune medie, specie sempre nello slam in Australia, possono risultare strane perché magari chi vi ha partecipato è andato a giocare poche volte. Abbiamo preferito segnalarle alcune eccezioni specificando tutti quei giocatori che hanno preso parte ad un determinato slam soltanto una singola volta.

Australia Open – Completa

Alejandro OLMEDO 2000,00 1 Partecipazione

Jimmy CONNORS 1600,00 2 Partecipazioni

Guillermo VILAS 1220,00

Andre AGASSI 1128,89

Arthur ASHE 1113,33

Roy EMERSON 1042,00

Novak DJOKOVIC 1025,00

Rod LAVER 978,75

Roger FEDERER 937,22

Ken ROSEWALL 898,21

Mats WILANDER 838,00

Stefan EDBERG 826,92

Ivan LENDL 781,67

Lew HOAD 743,33

Johan KRIEK 702,50

Pete SAMPRAS 694,55

Rafael NADAL 670,00

John NEWCOMBE 656,88

Andy MURRAY 636,67

Fred STOLLE 616,67

Jim COURIER 594,50

Roscoe TANNER 556,25

Yevgeny KAFELNIKOV 551,88

Andres GIMENO 550,00

Vitas GERULAITIS 533,75

Marat SAFIN 499,50

Boris BECKER 476,82

Neale FRASER 465,00

John McENROE 396,00

Kevin CURREN 390,00

Marcelo RIOS 388,00

Stan WAWRINKA 384,17

Tony ROCHE 382,50

Andy RODDICK 376,36

Jo-Wilfried TSONGA 364,00

Manuel ORANTES 360,00 1 Partecipazione

Nicola PIETRANGELI 360,00 1 Partecipazione

Miroslav MECIR 359,00

Mark EDMONDSON 337,08

Pat CASH 334,55

Michael CHANG 289,50

Milos RAONIC 282,86

Petr KORDA 267,00

Tomas BERDYCH 261,07

David FERRER 247,33

Todd MARTIN 247,00

Tim MAYOTTE 234,17

Wayne FERREIRA 228,21

Yannick NOAH 226,67

David NALBANDIAN 225,00

Aaron KRICKSTEIN 220,00

Kei NISHIKORI 215,00

Thomas MUSTER 211,36

Grigor DIMITROV 207,14

Thomas JOHANSSON 206,15

Michael STICH 200,71

Fernando GONZALEZ 199,50

Sebastien GROSJEAN 198,18

Tommy HAAS 195,71

Jaroslav DROBNY 180,00

Richard PANCHO GONZALES 180,00 1 Partecipazione

Stan SMITH 180,00

Bjorn BORG 180,00 1 Partecipazione

Marin CILIC 171,11

Marcos BAGHDATIS 166,54

Thomas ENQVIST 164,62

Magnus NORMAN 162,50

Nicolas KIEFER 162,50

Richard KRAJICEK 157,50

Jiri NOVAK 155,71

Mikael PERNFORS 153,33

Juan Carlos FERRERO 150,00

David GOFFIN 148,75

Juan Martin DEL POTRO 146,25

James BLAKE 145,00

Nicolay DAVYDENKO 141,54

Jonas SVENSSON 141,43

Patrick RAFTER 138,33

Karol KUCERA 138,00

Carlos MOYA 136,54

Lleyton HEWITT 135,50

Nick KYRGIOS 135,00

MaliVai WASHINGTON 131,88

Rainer SCHUETTLER 131,54

Goran IVANISEVIC 129,55

Dominik HRBATY 127,08

Arnaud CLEMENT 125,38

Anders JARRYD 122,22

Mario ANCIC 120,00

Joakim NYSTROM 119,00

Alberto BERASATEGUI 117,50

Younes EL AYNAOUI 116,25

Gilles SIMON 115,45

Gael MONFILS 113,33

Nicolas LAPENTTI 113,18

Fernando VERDASCO 111,43

Jonas BJORKMAN 107,69

Roberto BAUTISTA AGUT 106,67

Andrei MEDVEDEV 102,50

Bernard TOMIC 101,11

Guillermo CORIA 101,00

Guy FORGET 100,83

Tim HENMAN 96,50

Andres GOMEZ 95,00

Albert COSTA 93,33

Richard GASQUET 93,08

Mark PHILIPOUSSIS 93,00

Nicolas ALMAGRO 91,25

Tommy ROBREDO 91,00

Philipp KOHLSCHREIBER 87,08

Mardy FISH 83,00

Dominic THIEM 81,25

John ISNER 78,33

Marc ROSSET 77,27

Guillermo CANAS 75,63

Andrei CHESNOKOV 75,56

Kevin ANDERSON 75,56

Mikhail YOUZHNY 74,06

Feliciano LOPEZ 74,00

Henri LECONTE 73,57

Joachim JOHANSSON 72,50

Andreas SEPPI 70,83

Brad GILBERT 68,57

Felix MANTILLA 67,78

Janko TIPSAREVIC 66,11

Ivan LJUBICIC 63,46

Jack SOCK 60,00

Greg RUSEDSKI 58,00

Sergi BRUGUERA 57,50

Jurgen MELZER 55,77

Robin SODERLING 50,00

Alexander ZVEREV 50,00

Gaston GAUDIO 48,75

Ivo KARLOVIC 46,79

Adriano PANATTA 45,00 1 Partecipazione

Ilie NASTASE 45,00 1 Partecipazione

Alberto MANCINI 45,00 1 Partecipazione

Thanasi KOKKINAKIS 45,00

Emilio SANCHEZ 44,17

Magnus LARSSON 42,27

Cedric PIOLINE 42,00

Alex CORRETJA 41,88

Gustavo KUERTEN 41,88

Sjeng SCHALKEN 37,50

Xavier MALISSE 35,00

Fabio FOGNINI 34,00

Mariano PUERTA 21,67

Ernest GULBIS 18,75

Nicolas MASSU 14,38

Martin VERKERK 10,00

Lucas POUILLE 10,00

Borna CORIC 10,00

Taylor FRITZ 10,00

Australian Open – Prima dell’Era Open (anni 50-60)

Alejandro OLMEDO 2000,00 1 Partecipazione

Arthur ASHE 1113,33

Roy EMERSON 1042,00

Rod LAVER 978,75

Ken ROSEWALL 898,21

Lew HOAD 743,33

John NEWCOMBE 656,88

Fred STOLLE 616,67

Andres GIMENO 550,00

Neale FRASER 465,00

Tony ROCHE 382,50

Manuel ORANTES 360,00 1 Partecipazione

Nicola PIETRANGELI 360,00 1 Partecipazione

Mark EDMONDSON 337,08

Jaroslav DROBNY 180,00

Richard PANCHO GONZALES 180,00 1 Partecipazione

Stan SMITH 180,00

Riccardo Castagnino