Wimbledon: Cambiamenti alla Somerset Road

L’All England Lawn Tennus Club, come sappiamo, è diviso in due parti quando si gioca il torneo di Wimbledon.

La zona più piccola, conosciuta come Somerset Road, ha in programma una fase di rimodellamento, presentata al sindaco di Londra dagli organizzatori ed ancora in attesa di approvazione.

Si pensa alla costruzione di sei campi indoor, che andrebbero a sostituire i cinque attuali. Inoltre, si dovrebbero costruire anche sei campi in terra battuta ed un enorme parcheggio sotterraneo. Secondo quanto riporta il Guardian, verrebbero anche posizionate 86 nuove piante sulla zona interessata dai lavori.

Lorenzo Carini