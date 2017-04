Davis Cup: Piccoli dubbi su Fognini. C’è Giannessi come quinto uomo

Le squadre di Italia e Belgio hanno iniziato gli allenamenti oggi in quel di Charleroi dove dal prossimo venerdì si sfideranno nei quarti di finale di Davis Cup.

In attesa dell’arrivo di Fabio Fognini che sta recuperando per dei problemi al gomito e al polso destro (in attesa di alcuni accertamenti), Barazzutti si è cautelato chiamando Alessandro Giannessi, che eventualmente resterà aggregato alla squadra come quinto uomo come già accaduto al primo turno nella trasferta in Argentina.