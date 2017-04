Novak Djokovic si allena sulla terra e fa un balletto (Video)

Dopo aver dichiarato forfait per il Masters 1000 di Miami, Novak Djokovic ha subito iniziato la preparazione per la stagione sulla terra europea. Il serbo, che sta trascorrendo a Montecarlo i primi giorni d’allenamento sul rosso, prima di competere nel Masters1000 Principato sarà tuttavia chiamato a difendere i colori del proprio paese in Coppa Davis -la Serbia sfiderà infatti la Spagna, sebbene su un campo in cemento.

L’ex-numero del mondo, comunque, noto per la propria tendenza a dare vita ad allenamenti mai banali, ha voluto questa volta condividere con tutti i fans un balletto realizzato con suo fratello sulle note di “Despacito”. A giudicare dalle immagini, l’umore nell’entourage del tennista di Belgrado sembra assolutamente disteso.

A little bit of Despacito dance after a good workout 🕺🕺 @delpotrojuan can sing and we can dance 😂 #aprilfools Un post condiviso da Novak Djokovic (@djokernole) in data: 1 Apr 2017 alle ore 10:02 PDT

Edoardo Gamacchio