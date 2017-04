Challenger Sophia Antipolis: Rinviato a domani causa pioggia Napolitano (con il programma completo di domani)

CENTRAL – Ora italiana: 10:30 (ora locale: 10:30 am)

1. [3] Guillermo Garcia-Lopez vs [SE] Corentin Moutet

2. Laslo Djere vs [5] Paul-Henri Mathieu (non prima ore: 11:30)

3. Duckhee Lee vs Constant Lestienne

4. [1/WC] Benoit Paire vs Marco Trungelliti (non prima ore: 16:00)

5. Marco Cecchinato vs [2] Nicolas Almagro (non prima ore: 18:00)

COURT 9 – Ora italiana: 10:30 (ora locale: 10:30 am)

1. [WC] Stefanos Tsitsipas vs [Q] Kimmer Coppejans

2. [WC] Lukas Rosol vs [LL] Maxime Janvier (non prima ore: 11:30)

3. Albert Montanes vs Stefano Napolitano

4. [8] Arthur De Greef vs Vincent Millot (non prima ore: 14:30)

5. [Q] Mathias Bourgue vs Roberto Carballes Baena

COURT 8 – Ora italiana: 10:30 (ora locale: 10:30 am)

1. Jozef Kovalik vs [6] Marius Copil

2. [7] Norbert Gombos vs [Q] Franko Skugor (non prima ore: 11:30)

3. Federico Gaio vs [Q] Filip Krajinovic

4. Enrique Lopez-Perez vs [4] Aljaz Bedene (non prima ore: 14:30)

5. [WC] Yanais Laurent / Constant Lestienne vs [WC] Hugo Nys / Stefanos Tsitsipas (non prima ore: 16:30)

COURT 7 – Ora italiana: 13:00 (ora locale: 1:00 pm)

1. [WC] Elliot Benchetrit / Laurent Lokoli vs [PR] Marin Draganja / Alexander Satschko

2. Dino Marcan / Tristan-Samuel Weissborn vs James Cerretani / Philipp Oswald (non prima ore: 14:00)

3. Andre Begemann / Aliaksandr Bury vs Marius Copil / Marton Fucsovics (non prima ore: 15:30)

4. Rameez Junaid / Antonio Sancic vs Tristan Lamasine / Franko Skugor (non prima ore: 16:30)

Challenger Sophia Antipolis | Terra | e64.000

1T Montanes – Napolitano (0-0) ore 16:00



Il match deve ancora iniziare

Napolitano – Montanes

Apr 11, 1995 Birthday: Nov 26, 1980

21 years Age: 36 years

Italy Italy Country: Spain Spain

177 Current rank: 189

171 (Feb 06, 2017) Highest rank: 22 (Mar 21, 2011)

291 Total matches: 973

$101 459 Prize money: $5 843 292

318 Points: 290

Right-handed Plays: Right-handed

1T Gombos/Motti – Elgin/Zelenay (0-0) ore 13:00