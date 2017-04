NexGen ATP Finals 2017: Alexander Zverev comanda

Questo il ranking NEXTGEN ATP Finals 2017, valido per il torneo Under 21 di Milano.

Torneo analogo nella formula al Masters maschile di fine anno, ma riservato ai giocatori nati a partire dal 1996 (Under 21).

Vi prenderanno parte i migliori sette Under 21 della classifica ATP, più una wild card. La formula del torneo sarà la stessa delle ATP World Tour Finals di Londra, torneo di fine stagione riservato ai migliori otto giocatori della stagione: round robin con due gironi da quattro e semifinali incrociate tra i primi due classificati di ciascun raggruppamento. In palio non ci saranno punti per il ranking mondiale, ma ci sarà un ricchissimo montepremi: 1,25 milioni di dollari.