Nadal si inchina a Federer: “Congratulazioni Roger, il tuo avvio di stagione è straordinario”

“Congratulazioni Roger. Il tuo avvio di stagione è straordinario, così come il tuo rientro nel circuito“. Queste le prime parole di Rafa Nadal al termine della finale dell’ATP World Tour Masters 1000 Miami. Il maiorchino si complimenta con il tennista svizzero, capace di batterlo per ben tre volte in questo inizio 2017.

“Per me è stato un ottimo torneo e un buon inizio di stagione anche se ho perso per la terza volta contro Roger” – ha affermato Nadal, alla quinta finale persa in Florida. “Ogni tre anni arrivo qui in finale e mi devo accontentare del secondo premio: lavorerò duramente per vincere questo trofeo, sperando di non dover aspettare altri tre anni per giocare la finale”.

Per concludere Nadal ha avuto un pensiero, in lingua spagnola, per i tanti tifosi latini presenti sulle tribune a Key Biscayne: “Ogni volta è una grande emozione giocare qui davanti a voi, ci vediamo l’anno prossimo“.

Antonio Galizia