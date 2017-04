Roger Federer: “Probabilmente non giocherò alcun torneo su terra, tranne che il Roland Garros”

Ecco le parole del vincitore del Master 1000 di Miami Roger Federer durante la cerimonia di premiazione. “Congratulazioni a Rafa per il suo ritorno. Ricordo ancora il nostro primo incontro nel 2004, poi la finale sempre qui a Miami nel 2005. Son stato fortunato a vincere quella finale, sono sicuro che arriverà anche il tuo (riferito a Nadal, ndr) momento qui”. Solite parole di stima e affetto tra i due campionissimi del tennis contemporaneo.

“Per me il sogno continua, sono venuto qui per la prima volta all’Orange Bowl quando avevo 9 anni. Mi piace questo posto, in particolare voi (riferito al pubblico, ndr) che rendete tutto fantastico. Ringrazio anche il mio team. Che inizio di anno incredibile”.

A concludere la dichiarazione che molti tifosi temevano arrivasse. Ai microfoni di Brad Gilbert di ESPN l’elvetico afferma: “Probabilmente non giocherò alcun evento su terra battuta, ad eccezione del Roland Garros. Necessito di un periodo di riposo perchè il mio corpo ha bisogno di cure”

Antonio Galizia