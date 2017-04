Monumentale Federer. Batte Nadal in due set e vince anche il Masters 1000 di Miami in un inizio 2017 fantastico

Era il 3 aprile 2005 e, sempre a Key Biscayne, si giocava la prima delle ventitré finale tra Roger e Rafa, due dei più grandi tennisti della storia del tennis. Vinse Federer in cinque set (allora le finali degli ATP World Tour Masters 1000 si giocavano tre set su cinque), recuperando due set di svantaggio a Nadal. Oggi, a distanza di dodici anni, il campionissimo di Basilea vince il suo terzo titolo in Florida e il 26esimo Masters 1000 della carriera battendo lo spagnolo in due set per 6-3 6-4. Lo svizzero completa così, per la seconda volta in carriera, la tripletta Australian Open, Indian Wells e Miami, vivendo una seconda giovinezza che ha dell’incredibile, soprattutto dopo aver passato metà del 2016 ai box per un problema al ginocchio. Per il tennista di Manacor è la terza sconfitta consecutiva in questo 2017 contro Roger Federer e la quinta finale persa a Key Biscayne, un torneo stregato per lo spagnolo.

Nel game d’apertura del primo set Federer annulla subito due palla break non consecutive con un gran dritto e un’ottima volèe, mentre nel quarto game tocca allo spagnolo annullare le prime due palle break non consecutive dell’incontro. La prima grazie ad un errore di rovescio dello svizzero e la seconda direttamente con un ace esterno. Il giocatore di Basilea sale a condurre 3-2 dopo aver annullato un’altra palla break con un dritto inside-out su cui Nadal non riesce a ribattere, e nel game successivo non riesce a piazzare il break grazie al solito ed efficacissimo servizio esterno del maiorchino. Nel settimo è Rafa Nadal a non riuscire a breakkare l’avversario con l’elvetico che si salva anche grazie all’aiuto del nastro e si porta davanti 4-3, annullando la quarta palla break del set. L’ottavo game, con lo spagnolo al servizio, è quello fondamentale. Il tennista svizzero vede annullarsi le prime due palle break del game grazie a due buoni servizi del trentenne spagnolo, ma alla sesta occasione Fereder piazza il break decisivo che lo porta a servire per il set, chiudendo la frazione per 6-3 e in 49 minuti di gioco grazie a una risposta lunga di Nadal dopo un buon servizio del 36enne elvetico.

Il secondo set inizia con l’iberico al servizio, che mantiene agevolmente il servizio. Entrambi i tennisti difendono con maggiore facilità i propri turni di battuta, e la prima palla break del set viene concessa soltanto nel settimo game, ma Nadal la annulla da vero campione con una palla corta e poi chiudendo a rete il colpo successivo. Nel game il maiorchino è costretto ad annullare un’altra pericolosa palla break con un ottimo rovescio lungolinea, prima di chiudere il game portandosi avanti 4-3. Federer pareggia subito il conto dei games vincendo a 30 il proprio turno di servizio, mostrandosi davvero solido al servizio in questo secondo set. Lo spagnolo ora soffre maggiormente l’aggressività dell’elvetico, fortunato a conquistarsi la terza palla break del set grazie al nastro, palla break che risulta decisiva grazie ad una superba risposta del campione di Basilea che coglie di sorpresa Nadal che risponde lungo. Federer, come nel primo set, va a servire per il match subito dopo aver conquistato il break e chiude il match in un’ora e 34 minuti.

Una finale piuttosto gradevole, nonostante le condizioni meteorologiche (32 gradi e 70% di umidità) fossero ideali più per una giornata in spiaggia e che per una partita di tennis. Nadal continua a soffrire maledettamente la diagonale sinistra, che ha fatto la fortuna del maiorchino in tutti i precedenti antecedenti al 2017, e quindi il rovescio dello svizzero, novità assoluta nel gioco di Federer da quando è seguito da Ivan Ljubicic, diventato in pochissimo tempo un colpo aggressivo e vincente. Ora arriva la stagione sul rosso, e l’elvetico ha già annunciato che salterà più di un torneo sulla terra, mentre Rafa Nadal, arrivato in fondo in due dei tre appuntamenti più importanti di questo inizio stagione, sarà probabilmente il favorito n°1 dei Masters 1000 su terra e del Roland Garros.

Antonio Galizia

La partita punto per punto



ATP Miami Roger Federer [4] Roger Federer [4] 6 6 Rafael Nadal [5] Rafael Nadal [5] 3 4 Vincitore: R. FEDERER Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 R. Federer 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 5-4 → 6-4 R. Nadal 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 4-4 → 5-4 R. Federer 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 4-4 R. Nadal 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 3-4 R. Federer 15-0 ace 30-0 40-0 2-3 → 3-3 R. Nadal 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 R. Federer 15-0 40-0 1-2 → 2-2 R. Nadal 15-0 ace 15-15 df 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 R. Federer 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 R. Nadal 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 R. Federer 15-0 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 R. Nadal 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-3 → 5-3 R. Federer 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 R. Nadal 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 R. Federer 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 3-2 R. Nadal 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 ace 2-1 → 2-2 R. Federer 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-1 → 2-1 R. Nadal 15-0 15-15 30-15 40-30 ace 1-0 → 1-1 R. Federer 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 0-0 → 1-0

R. Federer – R. Nadal

01:34:59

5 Aces 4

1 Double Faults 1

63% 1st Serve % 63%

34/39 (87%) 1st Serve Points Won 27/41 (66%)

11/23 (48%) 2nd Serve Points Won 12/24 (50%)

4/4 (100%) Break Points Saved 7/9 (78%)

10 Service Games Played 9

14/41 (34%) 1st Return Points Won 5/39 (13%)

12/24 (50%) 2nd Return Points Won 12/23 (52%)

2/9 (22%) Break Points Won 0/4 (0%)

9 Return Games Played 10

45/62 (73%) Total Service Points Won 39/65 (60%)

26/65 (40%) Total Return Points Won 17/62 (27%)

71/127 (56%) Total Points Won 56/127 (44%)

6 Ranking 7

35 Age 30

Basel, Switzerland Birthplace Manacor, Mallorca, Spain

Switzerland Residence Manacor, Mallorca, Spain

6’1″ (185 cm) Height 6’1″ (185 cm)

187 lbs (85 kg) Weight 188 lbs (85 kg)

Right-Handed Plays Left-Handed

1998 Turned Pro 2001

13/1 Year to Date Win/Loss 14/4

2 Year to Date Titles 0

90 Career Titles 69

$102,814,690 Career Prize Money $80,371,867