ITF Junior: in Qatar vincono Jannick Sinner in singolo e Andaloro-Maggioli in doppio. Tatiana Pieri vince nel doppio del G1 in Croazia

Ancora tanti italiani protagonisti, come la scorsa settimana, nel torneo G4 in programma in Qatar. Il singolare maschile è stato vinto a sorpresa dall’altoatesino Jannick Sinner (2001), che partendo dalle qualificazioni, ha vinto otto partite consecutive, arrivando alla vittoria del torneo. Tutti gli altri italiani impegnati nel torneo non sono invece andati oltre gli ottavi di finale, raggiunti da Gianmarco Ferrari (2000) e Francesco Liucci (1999).

Solo primo turno per Gianluca Quinzi (2001), Michele Vianello (2001), Emiliano Maggioli (2001) e Nicolò Crespi (1999). Non hanno superato le qualificazioni Fabrizio Andaloro, Marco Matteoli e Lorenzo Lorusso. Dominio italiano anche nel doppio con la vittoria della coppia tutta azzurra formata da Fabrizio Andaloro e Emiliano Maggioli.

Nel femminile due italiane sono arrivate al main draw, la più brava è stata Alice Amendola (2001) che è arrivata alle semifinali. Carola Cavelli (2001) ha superato le qualificazioni, ma poi si è fermata al primo turno. Non sono riuscite a superare le qualificazioni invece Giulia Brighi, Linda Alessi, Diletta Cherubini, Francesca Passaglia, Linda Cagnazzo e Vittoria Pastorino.

Il torneo più importante della settimana è stato il grado 1 “Perin Memorial” in Croazia con al via molti tra i migliori junior del mondo. Il risultato più significativo per i colori azzurri è stata la vittoria nel doppio conquistata da Tatiana Pieri (1999) in coppia con la russa Valeriya Demionova. La stessa Tatiana Pieri ha disputato un buon torneo anche nel singolare, arrivando ai quarti di finale, dove è stata battuta dopo tre set tiratissimi dall’ucraina Zavatska, vincitrice la settimana scorsa del torneo Pro a Santa Margherita di Pula.

Sempre nel torneo femminile del Memorial Perin, buoni anche gli ottavi di finale raggiunti da Lisa Piccinetti (2000) e Elisabetta Cocciaretto (2001), proveniente dalle qualificazioni. Secondo turno per Giulia Carbonaro (2000). Primo turno per Monica Cappelletti (1999), Maria Vittoria Viviani (1999), Giulia La Rocca (2000), Rosanna Maffei (1999), Enola Chiesa (2000), Elisa Visentin (1999), Melania Delai (2002) e Costanza Traversi (2000) che ha superato le qualificazioni.

Nel torneo maschile bella prestazione per Mattia Frinzi (1999) arrivato ai quarti di finale. Ottavi di finale per Gabriele Bosio (2000), Andrea Trapani (1999) e Guido Marson (1999). Secondo turno per Federico Iannacone, Riccardo Di Nocera, Lorenzo Battista e Lorenzo Musetti (2002). Primo turno per Francesco Forti, Marco Furlanetto, Giulio Zeppieri, Filippo Moroni e Federico Arnaboldi. Qualificazioni non superate per Davide Tortora, Giacomo Giunta, Duccio Petreni e Nicolò Inserra.

In Spagna nel G2 di Benicarlo, unica italiana presente Nuria Brancaccio (2000) che si è fermata al primo turno. In Turchia nel locale G4, quarti di finale per Edoardo Graziani (2000) e ottavi di finale per Riccardo Tavilla (2000). Secondo turno per Alessandro Bordone (2000). Bordone e Graziani in coppia sono arrivati in semifinale in doppio.

Nell’under 14 Niccolò Ciavarella (2004) ha vinto un torneo di categoria 3 in Grecia valevole per il circuito ETA Tennis Europe.

Paolo Angella