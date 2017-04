Barbora Strycova e Maria Sharapova unite dal torneo di Stoccarda dopo la squalifica ma divise da tutto: “Non sono sua amica. A dire il vero, penso che nessuna nel circuito lo sia. Lei non ha amiche perché non parla con nessuno”

Nel giro di qualche settimana, Barbora Strycova e Maria Sharapova vanteranno un particolare tratto in comune. Così come Masha, anche la trentunenne ceca aveva ricevuto una squalifica per doping e, ugualmente alla sua collega, aveva sancito (quattro anni fa) il suo ritorno al torneo di Stoccarda. Nessuno come la Strycova, dunque, comprenderà come si sia sentita la siberiana durante l’anno di sospensione e sarà al corrente di quello a cui quest’ultima dovrà far fronte una volta tornata.

“Dopo il mio primo incontro dopo la squalifica, non sono riuscita a camminare per tre giorni”, ha confessato nel corso di un’intervista rilasciata al The Telegraph. “Puoi allenarti per sei ore al giorno, ma non sarà mai come una partita vera. Sei nervosa, piena di pensieri… il corpo si comporta diversamente in allenamento. Mi preparai per nove settimane e mi faceva male tutto”, ha poi aggiunto la Strycova, prima di puntualizzare: “Non sono sua amica (della Sharapova). A dire il vero, penso che nessuna nel circuito lo sia. Lei non ha amiche perché non parla con nessuno”, rinforzando ulteriormente la tesi che descrive Maria Sharapova come una figura non troppo socievole all’interno dello spogliatoio.

Per la Strycova, ad ogni modo, la squalifica per doping rappresenta forse il ricordo più doloroso della carriera. “Ero abbastanza depressa, per come fosse accaduto. Passai due mesi a piangere a casa, pensando che non fosse giusto”, ha detto.

“Ero molto felice di poter tornare a giocare, nonostante dovessi disputare tornei da 25.000$; d’altronde, mi piacciono le sfide. Alla fine dell’anno, ero già tornata al 90° posto in classifica”, ha commentato, fiera di aver lottato per scalare una seconda volta la classifica e piuttosto in disaccordo con le “agevolazioni” che sta ricevendo Maria Sharapova alla vigilia del suo rientro -così come con il fatto che la russa possa effettivamente scendere in campo a Stoccarda nonostante la squalifica termini il mercoledì della stessa settimana. “Penso che non vada bene. Quando si fa qualcosa simile a ciò che ha fatto lei, bisogna essere puniti adeguatamente. Ma lei è Maria, io che posso farci? Non intendo arrabbiarmi per questo, a me dà fastidio vedere quello che sta succedendo a Stoccarda ma non posso fare niente per cambiare la situazione”, ha proseguito.

“Anche a me sarebbe piaciuto ricevere wild cards al mio ritorno, ma io non sono la Sharapova. Per lei non è cambiato niente. Può giocare gli stessi tornei che posso giocare io”, ha concluso la tennista originaria di Plzeň, piuttosto amareggiata.